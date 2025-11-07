Informații privind prețul pentru Catheon Gaming (CATHEON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.28% Modificare de preț (1 zi) -1.45% Modificare de preț (7 zile) +16.01% Modificare de preț (7 zile) +16.01%

Prețul în timp real pentru Catheon Gaming (CATHEON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CATHEON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CATHEON este $ 0.0200027, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CATHEON s-a modificat cu -0.28% în decursul ultimei ore, cu -1.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +16.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Catheon Gaming (CATHEON)

Capitalizare de piață $ 55.34K$ 55.34K $ 55.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 345.80K$ 345.80K $ 345.80K Ofertă află în circulație 1.60B 1.60B 1.60B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Catheon Gaming este $ 55.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CATHEON este 1.60B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 345.80K.