Informacje o cenie Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003086 $ 0.00003086 $ 0.00003086 Minimum 24h $ 0.00003353 $ 0.00003353 $ 0.00003353 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003086$ 0.00003086 $ 0.00003086 Maksimum 24h $ 0.00003353$ 0.00003353 $ 0.00003353 Historyczne maksimum $ 0.00005175$ 0.00005175 $ 0.00005175 Najniższa cena $ 0.00002866$ 0.00002866 $ 0.00002866 Zmiana ceny (1H) -0.79% Zmiana ceny (1D) +6.17% Zmiana ceny (7D) -10.78% Zmiana ceny (7D) -10.78%

Aktualna cena Vouch Staked PLS (VPLS) wynosi $0.00003317. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VPLS wahał się między $ 0.00003086 a $ 0.00003353, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VPLS w historii to $ 0.00005175, a najniższy to $ 0.00002866.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VPLS zmieniły się o -0.79% w ciągu ostatniej godziny, o +6.17% w ciągu 24 godzin i o -10.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vouch Staked PLS (VPLS)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Podaż w obiegu 112.38B 112.38B 112.38B Całkowita podaż 112,383,672,172.4446 112,383,672,172.4446 112,383,672,172.4446

Obecna kapitalizacja rynkowa Vouch Staked PLS wynosi $ 3.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VPLS w obiegu wynosi 112.38B, przy całkowitej podaży 112383672172.4446. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.74M.