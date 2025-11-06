Informacje o cenie RWAI by Virtuals (RWAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00301958$ 0.00301958 $ 0.00301958 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +13.20% Zmiana ceny (7D) +0.34% Zmiana ceny (7D) +0.34%

Aktualna cena RWAI by Virtuals (RWAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RWAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RWAI w historii to $ 0.00301958, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RWAI zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +13.20% w ciągu 24 godzin i o +0.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RWAI by Virtuals (RWAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 120.44K$ 120.44K $ 120.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 172.20K$ 172.20K $ 172.20K Podaż w obiegu 699.40M 699.40M 699.40M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa RWAI by Virtuals wynosi $ 120.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RWAI w obiegu wynosi 699.40M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 172.20K.