Informacje o cenie Poolz Finance (POOLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.20715 $ 0.20715 $ 0.20715 Minimum 24h $ 0.221671 $ 0.221671 $ 0.221671 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.20715$ 0.20715 $ 0.20715 Maksimum 24h $ 0.221671$ 0.221671 $ 0.221671 Historyczne maksimum $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 Najniższa cena $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 Zmiana ceny (1H) +0.93% Zmiana ceny (1D) -4.07% Zmiana ceny (7D) -9.07% Zmiana ceny (7D) -9.07%

Aktualna cena Poolz Finance (POOLX) wynosi $0.211031. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POOLX wahał się między $ 0.20715 a $ 0.221671, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POOLX w historii to $ 7.18, a najniższy to $ 0.155338.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POOLX zmieniły się o +0.93% w ciągu ostatniej godziny, o -4.07% w ciągu 24 godzin i o -9.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Poolz Finance (POOLX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Podaż w obiegu 5.23M 5.23M 5.23M Całkowita podaż 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Poolz Finance wynosi $ 1.12M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POOLX w obiegu wynosi 5.23M, przy całkowitej podaży 5500000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.18M.