Informacje o cenie NianNian (NIANNIAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00150007 $ 0.00150007 $ 0.00150007 Minimum 24h $ 0.00231217 $ 0.00231217 $ 0.00231217 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00150007$ 0.00150007 $ 0.00150007 Maksimum 24h $ 0.00231217$ 0.00231217 $ 0.00231217 Historyczne maksimum $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.65% Zmiana ceny (1D) +22.32% Zmiana ceny (7D) -15.03% Zmiana ceny (7D) -15.03%

Aktualna cena NianNian (NIANNIAN) wynosi $0.00226785. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIANNIAN wahał się między $ 0.00150007 a $ 0.00231217, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIANNIAN w historii to $ 0.00997572, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIANNIAN zmieniły się o +1.65% w ciągu ostatniej godziny, o +22.32% w ciągu 24 godzin i o -15.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NianNian (NIANNIAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Podaż w obiegu 936.35M 936.35M 936.35M Całkowita podaż 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

Obecna kapitalizacja rynkowa NianNian wynosi $ 2.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIANNIAN w obiegu wynosi 936.35M, przy całkowitej podaży 936350885.646156. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.13M.