Aktualna cena NianNian to 0.00226785 USD. Śledź aktualizacje cen NIANNIAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NIANNIAN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NIANNIAN

Informacje o cenie NIANNIAN

Czym jest NIANNIAN

Oficjalna strona internetowa NIANNIAN

Tokenomika NIANNIAN

Prognoza cen NIANNIAN

Logo NianNian

Cena NianNian (NIANNIAN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NIANNIAN do USD:

$0.00226785
$0.00226785
+22.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
NianNian (NIANNIAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:56:37 (UTC+8)

Informacje o cenie NianNian (NIANNIAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00150007
$ 0.00150007
Minimum 24h
$ 0.00231217
$ 0.00231217
Maksimum 24h

$ 0.00150007
$ 0.00150007

$ 0.00231217
$ 0.00231217

$ 0.00997572
$ 0.00997572

$ 0
$ 0

+1.65%

+22.32%

-15.03%

-15.03%

Aktualna cena NianNian (NIANNIAN) wynosi $0.00226785. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NIANNIAN wahał się między $ 0.00150007 a $ 0.00231217, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NIANNIAN w historii to $ 0.00997572, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NIANNIAN zmieniły się o +1.65% w ciągu ostatniej godziny, o +22.32% w ciągu 24 godzin i o -15.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NianNian (NIANNIAN)

$ 2.13M
$ 2.13M

--
--

$ 2.13M
$ 2.13M

936.35M
936.35M

936,350,885.646156
936,350,885.646156

Obecna kapitalizacja rynkowa NianNian wynosi $ 2.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NIANNIAN w obiegu wynosi 936.35M, przy całkowitej podaży 936350885.646156. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.13M.

Historia ceny NianNian (NIANNIAN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny NianNian do USD wyniosła $ +0.00041386.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny NianNian do USD wyniosła $ -0.0008141701.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny NianNian do USD wyniosła $ -0.0004074335.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny NianNian do USD wyniosła $ +0.0009534402730767726.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00041386+22.32%
30 Dni$ -0.0008141701-35.90%
60 dni$ -0.0004074335-17.96%
90 dni$ +0.0009534402730767726+72.54%

Co to jest NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla NianNian (NIANNIAN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny NianNian (w USD)

Jaka będzie wartość NianNian (NIANNIAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NianNian (NIANNIAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NianNian.

Sprawdź teraz prognozę ceny NianNian!

NIANNIAN na lokalne waluty

Tokenomika NianNian (NIANNIAN)

Zrozumienie tokenomiki NianNian (NIANNIAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NIANNIANjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące NianNian (NIANNIAN)

Jaka jest dziś wartość NianNian (NIANNIAN)?
Aktualna cena NIANNIAN w USD wynosi 0.00226785USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NIANNIAN do USD?
Aktualna cena NIANNIAN w USD wynosi $ 0.00226785. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NianNian?
Kapitalizacja rynkowa dla NIANNIAN wynosi $ 2.13M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NIANNIAN w obiegu?
W obiegu NIANNIAN znajduje się 936.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NIANNIAN?
NIANNIAN osiąga ATH w wysokości 0.00997572 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NIANNIAN?
NIANNIAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NIANNIAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NIANNIAN wynosi -- USD.
Czy w tym roku NIANNIAN pójdzie wyżej?
NIANNIAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NIANNIAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:56:37 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe NianNian (NIANNIAN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,627.29

$3,432.02

$162.37

$0.9999

$1,477.90

