GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Marvin The Robot to 0.00454053 USD. Śledź aktualizacje cen MARVIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARVIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Marvin The Robot to 0.00454053 USD. Śledź aktualizacje cen MARVIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARVIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MARVIN

Informacje o cenie MARVIN

Czym jest MARVIN

Oficjalna strona internetowa MARVIN

Tokenomika MARVIN

Prognoza cen MARVIN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Marvin The Robot

Cena Marvin The Robot (MARVIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MARVIN do USD:

$0.00454053
$0.00454053$0.00454053
+2.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Marvin The Robot (MARVIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00435259
$ 0.00435259$ 0.00435259
Minimum 24h
$ 0.0045962
$ 0.0045962$ 0.0045962
Maksimum 24h

$ 0.00435259
$ 0.00435259$ 0.00435259

$ 0.0045962
$ 0.0045962$ 0.0045962

$ 0.00637845
$ 0.00637845$ 0.00637845

$ 0.00415233
$ 0.00415233$ 0.00415233

--

+2.99%

-10.29%

-10.29%

Aktualna cena Marvin The Robot (MARVIN) wynosi $0.00454053. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARVIN wahał się między $ 0.00435259 a $ 0.0045962, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARVIN w historii to $ 0.00637845, a najniższy to $ 0.00415233.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARVIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.99% w ciągu 24 godzin i o -10.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Marvin The Robot (MARVIN)

$ 36.09K
$ 36.09K$ 36.09K

--
----

$ 43.01K
$ 43.01K$ 43.01K

7.95M
7.95M 7.95M

9,472,220.0
9,472,220.0 9,472,220.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Marvin The Robot wynosi $ 36.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARVIN w obiegu wynosi 7.95M, przy całkowitej podaży 9472220.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.01K.

Historia ceny Marvin The Robot (MARVIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Marvin The Robot do USD wyniosła $ +0.00013192.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Marvin The Robot do USD wyniosła $ -0.0012513187.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Marvin The Robot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Marvin The Robot do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00013192+2.99%
30 Dni$ -0.0012513187-27.55%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Marvin The Robot (MARVIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Marvin The Robot (w USD)

Jaka będzie wartość Marvin The Robot (MARVIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Marvin The Robot (MARVIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Marvin The Robot.

Sprawdź teraz prognozę ceny Marvin The Robot!

MARVIN na lokalne waluty

Tokenomika Marvin The Robot (MARVIN)

Zrozumienie tokenomiki Marvin The Robot (MARVIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MARVINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Marvin The Robot (MARVIN)

Jaka jest dziś wartość Marvin The Robot (MARVIN)?
Aktualna cena MARVIN w USD wynosi 0.00454053USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MARVIN do USD?
Aktualna cena MARVIN w USD wynosi $ 0.00454053. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Marvin The Robot?
Kapitalizacja rynkowa dla MARVIN wynosi $ 36.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MARVIN w obiegu?
W obiegu MARVIN znajduje się 7.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MARVIN?
MARVIN osiąga ATH w wysokości 0.00637845 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MARVIN?
MARVIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00415233 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MARVIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MARVIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku MARVIN pójdzie wyżej?
MARVIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MARVIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Marvin The Robot (MARVIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,079.52
$103,079.52$103,079.52

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.22
$3,377.22$3,377.22

-0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.90
$158.90$158.90

-1.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,079.52
$103,079.52$103,079.52

-0.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.22
$3,377.22$3,377.22

-0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3269
$2.3269$2.3269

+2.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.90
$158.90$158.90

-1.00%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0833
$1.0833$1.0833

-0.17%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000726
$0.0000000726$0.0000000726

+380.79%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2205
$0.2205$0.2205

+341.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007006
$0.000007006$0.000007006

+271.08%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24625
$0.24625$0.24625

+94.24%