Informacje o cenie Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00435259 Maksimum 24h $ 0.0045962 Historyczne maksimum $ 0.00637845 Najniższa cena $ 0.00415233 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.99% Zmiana ceny (7D) -10.29%

Aktualna cena Marvin The Robot (MARVIN) wynosi $0.00454053. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARVIN wahał się między $ 0.00435259 a $ 0.0045962, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARVIN w historii to $ 0.00637845, a najniższy to $ 0.00415233.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARVIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.99% w ciągu 24 godzin i o -10.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Marvin The Robot (MARVIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 36.09K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 43.01K Podaż w obiegu 7.95M Całkowita podaż 9,472,220.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Marvin The Robot wynosi $ 36.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARVIN w obiegu wynosi 7.95M, przy całkowitej podaży 9472220.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.01K.