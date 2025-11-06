Informacje o cenie InfiniFi USD (IUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.99842 $ 0.99842 $ 0.99842 Minimum 24h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.99842$ 0.99842 $ 0.99842 Maksimum 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Historyczne maksimum $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniższa cena $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +0.00% Zmiana ceny (7D) +0.00% Zmiana ceny (7D) +0.00%

Aktualna cena InfiniFi USD (IUSD) wynosi $0.999768. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IUSD wahał się między $ 0.99842 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IUSD w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.903172.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IUSD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o InfiniFi USD (IUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 156.42M$ 156.42M $ 156.42M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 156.42M$ 156.42M $ 156.42M Podaż w obiegu 156.48M 156.48M 156.48M Całkowita podaż 156,482,516.194179 156,482,516.194179 156,482,516.194179

Obecna kapitalizacja rynkowa InfiniFi USD wynosi $ 156.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IUSD w obiegu wynosi 156.48M, przy całkowitej podaży 156482516.194179. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 156.42M.