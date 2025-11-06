GiełdaDEX+
Aktualna cena InfiniFi USD to 0.999768 USD. Śledź aktualizacje cen IUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IUSD łatwo w MEXC już teraz.

Logo InfiniFi USD

Cena InfiniFi USD (IUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IUSD do USD:

mexc
USD
InfiniFi USD (IUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:39:16 (UTC+8)

Informacje o cenie InfiniFi USD (IUSD) (USD)

Aktualna cena InfiniFi USD (IUSD) wynosi $0.999768. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IUSD wahał się między $ 0.99842 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IUSD w historii to $ 1.11, a najniższy to $ 0.903172.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IUSD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o InfiniFi USD (IUSD)

Obecna kapitalizacja rynkowa InfiniFi USD wynosi $ 156.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IUSD w obiegu wynosi 156.48M, przy całkowitej podaży 156482516.194179. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 156.42M.

Historia ceny InfiniFi USD (IUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny InfiniFi USD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny InfiniFi USD do USD wyniosła $ +0.0003076286.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny InfiniFi USD do USD wyniosła $ +0.0004892864.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny InfiniFi USD do USD wyniosła $ +0.0004854331391784.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.00%
30 Dni$ +0.0003076286+0.03%
60 dni$ +0.0004892864+0.05%
90 dni$ +0.0004854331391784+0.05%

Co to jest InfiniFi USD (IUSD)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla InfiniFi USD (IUSD)

Prognoza ceny InfiniFi USD (w USD)

Jaka będzie wartość InfiniFi USD (IUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w InfiniFi USD (IUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla InfiniFi USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny InfiniFi USD!

IUSD na lokalne waluty

Tokenomika InfiniFi USD (IUSD)

Zrozumienie tokenomiki InfiniFi USD (IUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące InfiniFi USD (IUSD)

Jaka jest dziś wartość InfiniFi USD (IUSD)?
Aktualna cena IUSD w USD wynosi 0.999768USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IUSD do USD?
Aktualna cena IUSD w USD wynosi $ 0.999768. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa InfiniFi USD?
Kapitalizacja rynkowa dla IUSD wynosi $ 156.42M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IUSD w obiegu?
W obiegu IUSD znajduje się 156.48M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IUSD?
IUSD osiąga ATH w wysokości 1.11 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IUSD?
IUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.903172 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku IUSD pójdzie wyżej?
IUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:39:16 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

