Informacje o cenie Bux The Rabbit (BUX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) -27.01% Zmiana ceny (7D) -27.01%

Aktualna cena Bux The Rabbit (BUX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -27.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bux The Rabbit (BUX)

Kapitalizacja rynkowa $ 50.50K$ 50.50K $ 50.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 50.50K$ 50.50K $ 50.50K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bux The Rabbit wynosi $ 50.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUX w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 50.50K.