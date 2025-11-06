GiełdaDEX+
Aktualna cena Bux The Rabbit to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BUX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BUX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BUX

Informacje o cenie BUX

Czym jest BUX

Oficjalna strona internetowa BUX

Tokenomika BUX

Prognoza cen BUX

Aktualna cena 1 BUX do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Bux The Rabbit (BUX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:10:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Bux The Rabbit (BUX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-27.01%

-27.01%

Aktualna cena Bux The Rabbit (BUX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -27.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bux The Rabbit (BUX)

$ 50.50K
$ 50.50K$ 50.50K

--
----

$ 50.50K
$ 50.50K$ 50.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bux The Rabbit wynosi $ 50.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUX w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 50.50K.

Historia ceny Bux The Rabbit (BUX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bux The Rabbit do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bux The Rabbit do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bux The Rabbit do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bux The Rabbit do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ 0-65.64%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Bux The Rabbit (BUX)

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bux The Rabbit (BUX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bux The Rabbit (w USD)

Jaka będzie wartość Bux The Rabbit (BUX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bux The Rabbit (BUX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bux The Rabbit.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bux The Rabbit!

Tokenomika Bux The Rabbit (BUX)

Zrozumienie tokenomiki Bux The Rabbit (BUX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BUXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bux The Rabbit (BUX)

Jaka jest dziś wartość Bux The Rabbit (BUX)?
Aktualna cena BUX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BUX do USD?
Aktualna cena BUX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bux The Rabbit?
Kapitalizacja rynkowa dla BUX wynosi $ 50.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BUX w obiegu?
W obiegu BUX znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BUX?
BUX osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BUX?
BUX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BUX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BUX wynosi -- USD.
Czy w tym roku BUX pójdzie wyżej?
BUX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BUX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:10:29 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

