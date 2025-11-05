Vouch Prijs (VOUCH)
-0.44%
-4.11%
-34.55%
-34.55%
Vouch (VOUCH) real-time prijs is $0.00003889. De afgelopen 24 uur werd er VOUCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003719 en een hoogtepunt van $ 0.00004178, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VOUCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.00016666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000841 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VOUCH met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -4.11% in de afgelopen 24 uur en -34.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Vouch is $ 3.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VOUCH is 97.58B, met een totale voorraad van 97580709488.19955. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.81M.
Vandaag is de prijswijziging van Vouch naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Vouch naar USD $ -0.0000067679.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Vouch naar USD $ +0.0001325900.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Vouch naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-4.11%
|30 dagen
|$ -0.0000067679
|-17.40%
|60 dagen
|$ +0.0001325900
|+340.94%
|90 dagen
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.
Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.
Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.
A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.
Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.
A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).
