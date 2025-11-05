BeursDEX+
De live Vouch prijs vandaag is 0.00003889 USD. Volg realtime VOUCH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VOUCH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Vouch Prijs (VOUCH)

1 VOUCH naar USD live prijs:

-4.00%1D
Vouch (VOUCH) live prijsgrafiek
Vouch (VOUCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-0.44%

-4.11%

-34.55%

-34.55%

Vouch (VOUCH) real-time prijs is $0.00003889. De afgelopen 24 uur werd er VOUCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003719 en een hoogtepunt van $ 0.00004178, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VOUCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.00016666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000841 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VOUCH met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -4.11% in de afgelopen 24 uur en -34.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vouch (VOUCH) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Vouch is $ 3.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VOUCH is 97.58B, met een totale voorraad van 97580709488.19955. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.81M.

Vouch (VOUCH) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Vouch naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Vouch naar USD $ -0.0000067679.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Vouch naar USD $ +0.0001325900.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Vouch naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.11%
30 dagen$ -0.0000067679-17.40%
60 dagen$ +0.0001325900+340.94%
90 dagen$ 0--

Wat is Vouch (VOUCH)?

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Vouch (VOUCH) hulpbron

Officiële website

Vouch Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Vouch (VOUCH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Vouch (VOUCH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Vouch te bekijken.

Bekijk nu de Vouch prijsvoorspelling !

VOUCH naar lokale valuta's

Vouch (VOUCH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Vouch (VOUCH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VOUCH token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Vouch (VOUCH)

Hoeveel is Vouch (VOUCH) vandaag waard?
De live VOUCH prijs in USD is 0.00003889 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VOUCH naar USD prijs?
De huidige prijs van VOUCH naar USD is $ 0.00003889. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Vouch?
De marktkapitalisatie van VOUCH is $ 3.81M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VOUCH?
De circulerende voorraad van VOUCH is 97.58B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VOUCH?
VOUCH bereikte een ATH-prijs van 0.00016666 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VOUCH?
VOUCH zag een ATL-prijs van 0.00000841 USD.
Wat is het handelsvolume van VOUCH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VOUCH is -- USD.
Zal VOUCH dit jaar hoger gaan?
VOUCH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VOUCH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Vouch (VOUCH) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

