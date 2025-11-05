Vouch (VOUCH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00003719 24u hoog $ 0.00004178 Hoogste prijs ooit $ 0.00016666 Laagste prijs $ 0.00000841 Prijswijziging (1u) -0.44% Prijswijziging (1D) -4.11% Prijswijziging (7D) -34.55%

Vouch (VOUCH) real-time prijs is $0.00003889. De afgelopen 24 uur werd er VOUCH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003719 en een hoogtepunt van $ 0.00004178, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VOUCH hoogste prijs aller tijden is $ 0.00016666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000841 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VOUCH met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, -4.11% in de afgelopen 24 uur en -34.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vouch (VOUCH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.81M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.81M Circulerende voorraad 97.58B Totale voorraad 97,580,709,488.19955

De huidige marktkapitalisatie van Vouch is $ 3.81M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VOUCH is 97.58B, met een totale voorraad van 97580709488.19955. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.81M.