Stockify Prijs (STK)

Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
Stockify (STK) live prijsgrafiek
Stockify (STK) Prijsinformatie (USD)

Stockify (STK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er STK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STK met -0.49% veranderd in het afgelopen uur, -2.21% in de afgelopen 24 uur en -3.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stockify (STK) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Stockify is $ 24.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STK is 999.34M, met een totale voorraad van 999339067.496904. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.77K.

Stockify (STK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Stockify naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Stockify naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Stockify naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Stockify naar USD $ 0.

Wat is Stockify (STK)?

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

Stockify (STK) hulpbron

Stockify Prijsvoorspelling (USD)

Stockify (STK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Stockify (STK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Stockify (STK)

Hoeveel is Stockify (STK) vandaag waard?
De live STK prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STK naar USD prijs?
De huidige prijs van STK naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Stockify?
De marktkapitalisatie van STK is $ 24.77K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STK?
De circulerende voorraad van STK is 999.34M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STK?
STK bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STK?
STK zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van STK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STK is -- USD.
Zal STK dit jaar hoger gaan?
STK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
