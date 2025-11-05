Moonsama (SAMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00180914 $ 0.00180914 $ 0.00180914 24u laag $ 0.00242741 $ 0.00242741 $ 0.00242741 24u hoog 24u laag $ 0.00180914$ 0.00180914 $ 0.00180914 24u hoog $ 0.00242741$ 0.00242741 $ 0.00242741 Hoogste prijs ooit $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 Laagste prijs $ 0.00180914$ 0.00180914 $ 0.00180914 Prijswijziging (1u) +13.98% Prijswijziging (1D) +9.46% Prijswijziging (7D) -26.14% Prijswijziging (7D) -26.14%

Moonsama (SAMA) real-time prijs is $0.00239851. De afgelopen 24 uur werd er SAMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00180914 en een hoogtepunt van $ 0.00242741, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.072871, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00180914 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAMA met +13.98% veranderd in het afgelopen uur, +9.46% in de afgelopen 24 uur en -26.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Moonsama (SAMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Circulerende voorraad 745.50M 745.50M 745.50M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Moonsama is $ 1.79M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAMA is 745.50M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.40M.