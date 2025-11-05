Compound USDC (CUSDC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.02521743 24u hoog $ 0.02530081 Hoogste prijs ooit $ 0.220912 Laagste prijs $ 0.00620705 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.01% Prijswijziging (7D) +0.04%

Compound USDC (CUSDC) real-time prijs is $0.02526621. De afgelopen 24 uur werd er CUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02521743 en een hoogtepunt van $ 0.02530081, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 0.220912, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00620705 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CUSDC met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en +0.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Compound USDC (CUSDC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.08M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.08M Circulerende voorraad 1.27B Totale voorraad 1,269,675,014.113544

De huidige marktkapitalisatie van Compound USDC is $ 32.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CUSDC is 1.27B, met een totale voorraad van 1269675014.113544. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.08M.