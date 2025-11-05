Altered State Machine (ASTO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00377727 $ 0.00377727 $ 0.00377727 24u laag $ 0.00391044 $ 0.00391044 $ 0.00391044 24u hoog 24u laag $ 0.00377727$ 0.00377727 $ 0.00377727 24u hoog $ 0.00391044$ 0.00391044 $ 0.00391044 Hoogste prijs ooit $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Laagste prijs $ 0.00377727$ 0.00377727 $ 0.00377727 Prijswijziging (1u) +0.20% Prijswijziging (1D) -0.29% Prijswijziging (7D) -10.90% Prijswijziging (7D) -10.90%

Altered State Machine (ASTO) real-time prijs is $0.00383405. De afgelopen 24 uur werd er ASTO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00377727 en een hoogtepunt van $ 0.00391044, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASTO hoogste prijs aller tijden is $ 0.890471, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00377727 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASTO met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -0.29% in de afgelopen 24 uur en -10.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Altered State Machine (ASTO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.10M$ 7.10M $ 7.10M Circulerende voorraad 289.48M 289.48M 289.48M Totale voorraad 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

De huidige marktkapitalisatie van Altered State Machine is $ 1.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASTO is 289.48M, met een totale voorraad van 1852288699.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.10M.