De live Altered State Machine prijs vandaag is 0.00383405 USD. Volg realtime ASTO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ASTO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ASTO

ASTO Prijsinformatie

Wat is ASTO

ASTO officiële website

ASTO tokenomie

ASTO Prijsvoorspelling

Altered State Machine logo

Altered State Machine Prijs (ASTO)

Niet genoteerd

1 ASTO naar USD live prijs:

$0.00383405
$0.00383405
-0.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Altered State Machine (ASTO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:41:18 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00377727
$ 0.00377727
24u laag
$ 0.00391044
$ 0.00391044
24u hoog

$ 0.00377727
$ 0.00377727

$ 0.00391044
$ 0.00391044

$ 0.890471
$ 0.890471

$ 0.00377727
$ 0.00377727

+0.20%

-0.29%

-10.90%

-10.90%

Altered State Machine (ASTO) real-time prijs is $0.00383405. De afgelopen 24 uur werd er ASTO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00377727 en een hoogtepunt van $ 0.00391044, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASTO hoogste prijs aller tijden is $ 0.890471, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00377727 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASTO met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -0.29% in de afgelopen 24 uur en -10.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Altered State Machine (ASTO) Marktinformatie

$ 1.11M
$ 1.11M

--
--

$ 7.10M
$ 7.10M

289.48M
289.48M

1,852,288,699.0
1,852,288,699.0

De huidige marktkapitalisatie van Altered State Machine is $ 1.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASTO is 289.48M, met een totale voorraad van 1852288699.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.10M.

Altered State Machine (ASTO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Altered State Machine naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Altered State Machine naar USD $ -0.0005706542.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Altered State Machine naar USD $ -0.0016464066.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Altered State Machine naar USD $ -0.004235101915571846.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.29%
30 dagen$ -0.0005706542-14.88%
60 dagen$ -0.0016464066-42.94%
90 dagen$ -0.004235101915571846-52.48%

Wat is Altered State Machine (ASTO)?

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Altered State Machine (ASTO) hulpbron

Officiële website

Altered State Machine Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Altered State Machine (ASTO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Altered State Machine (ASTO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Altered State Machine te bekijken.

Bekijk nu de Altered State Machine prijsvoorspelling !

ASTO naar lokale valuta's

Altered State Machine (ASTO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Altered State Machine (ASTO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ASTO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Altered State Machine (ASTO)

Hoeveel is Altered State Machine (ASTO) vandaag waard?
De live ASTO prijs in USD is 0.00383405 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ASTO naar USD prijs?
De huidige prijs van ASTO naar USD is $ 0.00383405. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Altered State Machine?
De marktkapitalisatie van ASTO is $ 1.11M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ASTO?
De circulerende voorraad van ASTO is 289.48M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ASTO?
ASTO bereikte een ATH-prijs van 0.890471 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ASTO?
ASTO zag een ATL-prijs van 0.00377727 USD.
Wat is het handelsvolume van ASTO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ASTO is -- USD.
Zal ASTO dit jaar hoger gaan?
ASTO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ASTO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:41:18 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,580.02

$3,344.37

$158.21

$0.9999

$1.1841

$102,580.02

$3,344.37

$158.21

$2.2435

$0.16438

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.02352

$0.01560

$0.10326

$0.2969

$0.0000000043648

$0.1696

$0.0000000000000000000000000197

