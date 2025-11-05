AIMX (AIMX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00031898 24u hoog $ 0.00039415 Hoogste prijs ooit $ 0.02766477 Laagste prijs $ 0.00031155 Prijswijziging (1u) +0.70% Prijswijziging (1D) +7.80% Prijswijziging (7D) -5.73%

AIMX (AIMX) real-time prijs is $0.00039194. De afgelopen 24 uur werd er AIMX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00031898 en een hoogtepunt van $ 0.00039415, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIMX hoogste prijs aller tijden is $ 0.02766477, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00031155 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIMX met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, +7.80% in de afgelopen 24 uur en -5.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

AIMX (AIMX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 154.70K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 230.48K Circulerende voorraad 394.67M Totale voorraad 588,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AIMX is $ 154.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIMX is 394.67M, met een totale voorraad van 588000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 230.48K.