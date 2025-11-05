BeursDEX+
De live AIMX prijs vandaag is 0.00039194 USD. Volg realtime AIMX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIMX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 AIMX naar USD live prijs:

$0.00039198
$0.00039198$0.00039198
+7.80%1D
USD
AIMX (AIMX) live prijsgrafiek
AIMX (AIMX) Prijsinformatie (USD)

AIMX (AIMX) real-time prijs is $0.00039194. De afgelopen 24 uur werd er AIMX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00031898 en een hoogtepunt van $ 0.00039415, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIMX hoogste prijs aller tijden is $ 0.02766477, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00031155 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIMX met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, +7.80% in de afgelopen 24 uur en -5.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

$ 154.70K
$ 154.70K$ 154.70K

--
----

$ 230.48K
$ 230.48K$ 230.48K

394.67M
394.67M 394.67M

588,000,000.0
588,000,000.0 588,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van AIMX is $ 154.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIMX is 394.67M, met een totale voorraad van 588000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 230.48K.

AIMX (AIMX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van AIMX naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van AIMX naar USD $ -0.0000210778.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van AIMX naar USD $ -0.0001011656.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van AIMX naar USD $ -0.0004428283810906452.

Vandaag$ 0+7.80%
30 dagen$ -0.0000210778-5.37%
60 dagen$ -0.0001011656-25.81%
90 dagen$ -0.0004428283810906452-53.04%

Wat is AIMX (AIMX)?

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.

The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

AIMX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AIMX (AIMX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AIMX (AIMX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AIMX te bekijken.

Bekijk nu de AIMX prijsvoorspelling !

AIMX naar lokale valuta's

AIMX (AIMX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AIMX (AIMX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIMX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over AIMX (AIMX)

Hoeveel is AIMX (AIMX) vandaag waard?
De live AIMX prijs in USD is 0.00039194 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIMX naar USD prijs?
De huidige prijs van AIMX naar USD is $ 0.00039194. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van AIMX?
De marktkapitalisatie van AIMX is $ 154.70K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIMX?
De circulerende voorraad van AIMX is 394.67M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIMX?
AIMX bereikte een ATH-prijs van 0.02766477 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIMX?
AIMX zag een ATL-prijs van 0.00031155 USD.
Wat is het handelsvolume van AIMX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIMX is -- USD.
Zal AIMX dit jaar hoger gaan?
AIMX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIMX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

