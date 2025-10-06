BeursDEX+
De live Xeleb Protocol prijs vandaag is 0.02007 USD. Volg realtime XCX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XCX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Xeleb Protocol (XCX) live prijsgrafiek
Xeleb Protocol (XCX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01816
$ 0.01816$ 0.01816
24u laag
$ 0.02026
$ 0.02026$ 0.02026
24u hoog

$ 0.01816
$ 0.01816$ 0.01816

$ 0.02026
$ 0.02026$ 0.02026

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314$ 0.018251984968057314

+1.62%

+1.10%

-35.84%

-35.84%

Xeleb Protocol (XCX) real-time prijs is $ 0.02007. De afgelopen 24 uur werd er XCX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01816 en een hoogtepunt van $ 0.02026, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XCX hoogste prijs aller tijden is $ 0.09145411179261065, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.018251984968057314 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XCX met +1.62% veranderd in het afgelopen uur, +1.10% in de afgelopen 24 uur en -35.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Xeleb Protocol (XCX) Marktinformatie

No.1740

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 332.56K
$ 332.56K$ 332.56K

$ 20.07M
$ 20.07M$ 20.07M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,844,740.8654052
999,844,740.8654052 999,844,740.8654052

10.83%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Xeleb Protocol is $ 2.17M, met een handelsvolume van $ 332.56K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XCX is 108.30M, met een totale voorraad van 999844740.8654052. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.07M.

Xeleb Protocol (XCX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Xeleb Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0002184+1.10%
30 dagen$ -0.05307-72.56%
60 dagen$ -0.01635-44.90%
90 dagen$ +0.00007+0.35%
Xeleb Protocol prijswijziging vandaag

XCX registreerde vandaag een verandering van $ +0.0002184 (+1.10%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Xeleb Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.05307 (-72.56%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Xeleb Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,XCX zien we een verandering van $ -0.01635 (-44.90%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Xeleb Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00007 (+0.35%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Xeleb Protocol (XCX) bekijken?

Bekijk nu de Xeleb Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Xeleb Protocol (XCX)?

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeXeleb Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van XCX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Xeleb Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Xeleb Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Xeleb Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Xeleb Protocol (XCX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Xeleb Protocol (XCX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Xeleb Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Xeleb Protocol prijsvoorspelling !

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Xeleb Protocol (XCX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XCX token !

Hoe koop je Xeleb Protocol (XCX)?

Op zoek naar Hoe koop je Xeleb Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Xeleb Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

XCX naar lokale valuta's

1 Xeleb Protocol(XCX) naar VND
528.14205
1 Xeleb Protocol(XCX) naar AUD
A$0.0309078
1 Xeleb Protocol(XCX) naar GBP
0.0152532
1 Xeleb Protocol(XCX) naar EUR
0.0174609
1 Xeleb Protocol(XCX) naar USD
$0.02007
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MYR
RM0.0840933
1 Xeleb Protocol(XCX) naar TRY
0.844947
1 Xeleb Protocol(XCX) naar JPY
¥3.07071
1 Xeleb Protocol(XCX) naar ARS
ARS$29.2564404
1 Xeleb Protocol(XCX) naar RUB
1.6320924
1 Xeleb Protocol(XCX) naar INR
1.7794062
1 Xeleb Protocol(XCX) naar IDR
Rp334.4998662
1 Xeleb Protocol(XCX) naar PHP
1.1813202
1 Xeleb Protocol(XCX) naar EGP
￡E.0.9515187
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BRL
R$0.108378
1 Xeleb Protocol(XCX) naar CAD
C$0.0282987
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BDT
2.446533
1 Xeleb Protocol(XCX) naar NGN
28.96101
1 Xeleb Protocol(XCX) naar COP
$77.49027
1 Xeleb Protocol(XCX) naar ZAR
R.0.3508236
1 Xeleb Protocol(XCX) naar UAH
0.8445456
1 Xeleb Protocol(XCX) naar TZS
T.Sh.49.31199
1 Xeleb Protocol(XCX) naar VES
Bs4.47561
1 Xeleb Protocol(XCX) naar CLP
$18.98622
1 Xeleb Protocol(XCX) naar PKR
Rs5.6741904
1 Xeleb Protocol(XCX) naar KZT
10.518687
1 Xeleb Protocol(XCX) naar THB
฿0.6530778
1 Xeleb Protocol(XCX) naar TWD
NT$0.6205644
1 Xeleb Protocol(XCX) naar AED
د.إ0.0736569
1 Xeleb Protocol(XCX) naar CHF
Fr0.0162567
1 Xeleb Protocol(XCX) naar HKD
HK$0.1559439
1 Xeleb Protocol(XCX) naar AMD
֏7.6777785
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MAD
.د.م0.1868517
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MXN
$0.3747069
1 Xeleb Protocol(XCX) naar SAR
ريال0.0752625
1 Xeleb Protocol(XCX) naar ETB
Br3.0697065
1 Xeleb Protocol(XCX) naar KES
KSh2.5928433
1 Xeleb Protocol(XCX) naar JOD
د.أ0.01422963
1 Xeleb Protocol(XCX) naar PLN
0.074259
1 Xeleb Protocol(XCX) naar RON
лв0.0887094
1 Xeleb Protocol(XCX) naar SEK
kr0.1922706
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BGN
лв0.034119
1 Xeleb Protocol(XCX) naar HUF
Ft6.7734243
1 Xeleb Protocol(XCX) naar CZK
0.425484
1 Xeleb Protocol(XCX) naar KWD
د.ك0.00616149
1 Xeleb Protocol(XCX) naar ILS
0.0656289
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BOB
Bs0.1386837
1 Xeleb Protocol(XCX) naar AZN
0.034119
1 Xeleb Protocol(XCX) naar TJS
SM0.1850454
1 Xeleb Protocol(XCX) naar GEL
0.0545904
1 Xeleb Protocol(XCX) naar AOA
Kz18.311868
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BHD
.د.ب0.00756639
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BMD
$0.02007
1 Xeleb Protocol(XCX) naar DKK
kr0.1302543
1 Xeleb Protocol(XCX) naar HNL
L0.5286438
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MUR
0.9236214
1 Xeleb Protocol(XCX) naar NAD
$0.3490173
1 Xeleb Protocol(XCX) naar NOK
kr0.2053161
1 Xeleb Protocol(XCX) naar NZD
$0.0355239
1 Xeleb Protocol(XCX) naar PAB
B/.0.02007
1 Xeleb Protocol(XCX) naar PGK
K0.0852975
1 Xeleb Protocol(XCX) naar QAR
ر.ق0.0730548
1 Xeleb Protocol(XCX) naar RSD
дин.2.0483442
1 Xeleb Protocol(XCX) naar UZS
soʻm238.9285332
1 Xeleb Protocol(XCX) naar ALL
L1.6880877
1 Xeleb Protocol(XCX) naar ANG
ƒ0.0359253
1 Xeleb Protocol(XCX) naar AWG
ƒ0.0359253
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BBD
$0.04014
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BAM
KM0.034119
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BIF
Fr59.18643
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BND
$0.026091
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BSD
$0.02007
1 Xeleb Protocol(XCX) naar JMD
$3.2218371
1 Xeleb Protocol(XCX) naar KHR
80.6023242
1 Xeleb Protocol(XCX) naar KMF
Fr8.54982
1 Xeleb Protocol(XCX) naar LAK
436.3043391
1 Xeleb Protocol(XCX) naar LKR
රු6.1169346
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MDL
L0.3437991
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MGA
Ar90.405315
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MOP
P0.16056
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MVR
0.309078
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MWK
MK34.8437277
1 Xeleb Protocol(XCX) naar MZN
MT1.2834765
1 Xeleb Protocol(XCX) naar NPR
रु2.8471302
1 Xeleb Protocol(XCX) naar PYG
142.33644
1 Xeleb Protocol(XCX) naar RWF
Fr29.12157
1 Xeleb Protocol(XCX) naar SBD
$0.1651761
1 Xeleb Protocol(XCX) naar SCR
0.2699415
1 Xeleb Protocol(XCX) naar SRD
$0.772695
1 Xeleb Protocol(XCX) naar SVC
$0.1756125
1 Xeleb Protocol(XCX) naar SZL
L0.349218
1 Xeleb Protocol(XCX) naar TMT
m0.0704457
1 Xeleb Protocol(XCX) naar TND
د.ت0.05896566
1 Xeleb Protocol(XCX) naar TTD
$0.1360746
1 Xeleb Protocol(XCX) naar UGX
Sh69.92388
1 Xeleb Protocol(XCX) naar XAF
Fr11.45997
1 Xeleb Protocol(XCX) naar XCD
$0.054189
1 Xeleb Protocol(XCX) naar XOF
Fr11.45997
1 Xeleb Protocol(XCX) naar XPF
Fr2.06721
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BWP
P0.270945
1 Xeleb Protocol(XCX) naar BZD
$0.0403407
1 Xeleb Protocol(XCX) naar CVE
$1.9293291
1 Xeleb Protocol(XCX) naar DJF
Fr3.55239
1 Xeleb Protocol(XCX) naar DOP
$1.2896982
1 Xeleb Protocol(XCX) naar DZD
د.ج2.6261595
1 Xeleb Protocol(XCX) naar FJD
$0.0457596
1 Xeleb Protocol(XCX) naar GNF
Fr174.50865
1 Xeleb Protocol(XCX) naar GTQ
Q0.1537362
1 Xeleb Protocol(XCX) naar GYD
$4.198644
1 Xeleb Protocol(XCX) naar ISK
kr2.52882

Xeleb Protocol bron

Voor een beter begrip van Xeleb Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Xeleb Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Xeleb Protocol

Hoeveel is Xeleb Protocol (XCX) vandaag waard?
De live XCX prijs in USD is 0.02007 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XCX naar USD prijs?
De huidige prijs van XCX naar USD is $ 0.02007. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Xeleb Protocol?
De marktkapitalisatie van XCX is $ 2.17M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XCX?
De circulerende voorraad van XCX is 108.30M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XCX?
XCX bereikte een ATH-prijs van 0.09145411179261065 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XCX?
XCX zag een ATL-prijs van 0.018251984968057314 USD.
Wat is het handelsvolume van XCX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XCX is $ 332.56K USD.
Zal XCX dit jaar hoger gaan?
XCX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XCX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Xeleb Protocol (XCX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

