De live Keeta prijs vandaag is 0.3103 USD. Volg realtime KTA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KTA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Keeta logo

Keeta koers(KTA)

1 KTA naar USD live prijs:

$0.3101
$0.3101$0.3101
+0.77%1D
USD
Keeta (KTA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:23:39 (UTC+8)

Keeta (KTA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.2801
$ 0.2801$ 0.2801
24u laag
$ 0.3271
$ 0.3271$ 0.3271
24u hoog

$ 0.2801
$ 0.2801$ 0.2801

$ 0.3271
$ 0.3271$ 0.3271

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

-0.74%

+0.77%

-30.20%

-30.20%

Keeta (KTA) real-time prijs is $ 0.3103. De afgelopen 24 uur werd er KTA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.2801 en een hoogtepunt van $ 0.3271, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KTA hoogste prijs aller tijden is $ 1.6916917214873683, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.08456738547527073 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KTA met -0.74% veranderd in het afgelopen uur, +0.77% in de afgelopen 24 uur en -30.20% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Keeta (KTA) Marktinformatie

No.252

$ 135.64M
$ 135.64M$ 135.64M

$ 156.88K
$ 156.88K$ 156.88K

$ 310.30M
$ 310.30M$ 310.30M

437.12M
437.12M 437.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.71%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Keeta is $ 135.64M, met een handelsvolume van $ 156.88K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KTA is 437.12M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 310.30M.

Keeta (KTA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Keeta prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00237+0.77%
30 dagen$ -0.2784-47.30%
60 dagen$ -0.1897-37.94%
90 dagen$ -0.1897-37.94%
Keeta prijswijziging vandaag

KTA registreerde vandaag een verandering van $ +0.00237 (+0.77%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Keeta 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.2784 (-47.30%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Keeta 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,KTA zien we een verandering van $ -0.1897 (-37.94%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Keeta 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.1897 (-37.94%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Keeta (KTA) bekijken?

Bekijk nu de Keetaprijsgeschiedenispagina.

Wat is Keeta (KTA)?

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeKeeta investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van KTA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Keeta lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Keeta aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Keeta Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Keeta (KTA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Keeta (KTA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Keeta te bekijken.

Bekijk nu de Keeta prijsvoorspelling !

Keeta (KTA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Keeta (KTA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KTA token !

Hoe koop je Keeta (KTA)?

Op zoek naar Hoe koop je Keeta? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Keeta gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

KTA naar lokale valuta's

Keeta bron

Voor een beter begrip van Keeta kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Keeta
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Keeta

Hoeveel is Keeta (KTA) vandaag waard?
De live KTA prijs in USD is 0.3103 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KTA naar USD prijs?
De huidige prijs van KTA naar USD is $ 0.3103. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Keeta?
De marktkapitalisatie van KTA is $ 135.64M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KTA?
De circulerende voorraad van KTA is 437.12M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KTA?
KTA bereikte een ATH-prijs van 1.6916917214873683 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KTA?
KTA zag een ATL-prijs van 0.08456738547527073 USD.
Wat is het handelsvolume van KTA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KTA is $ 156.88K USD.
Zal KTA dit jaar hoger gaan?
KTA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KTA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:23:39 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

