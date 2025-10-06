Wat is EVAA Protocol (EVAA)?

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van EVAA Protocol (EVAA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EVAA token !

Hoe koop je EVAA Protocol (EVAA)?

Op zoek naar Hoe koop je EVAA Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt EVAA Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

EVAA Protocol bron

Voor een beter begrip van EVAA Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over EVAA Protocol Hoeveel is EVAA Protocol (EVAA) vandaag waard? De live EVAA prijs in USD is 3.15 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige EVAA naar USD prijs? $ 3.15 . Bekijk De huidige prijs van EVAA naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van EVAA Protocol? De marktkapitalisatie van EVAA is $ 20.85M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van EVAA? De circulerende voorraad van EVAA is 6.62M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van EVAA? EVAA bereikte een ATH-prijs van 13.61297177645488 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EVAA? EVAA zag een ATL-prijs van 1.4583095338977914 USD . Wat is het handelsvolume van EVAA? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EVAA is $ 2.49M USD . Zal EVAA dit jaar hoger gaan? EVAA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EVAA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

EVAA Protocol (EVAA) Belangrijke updates uit de sector

