De live EVAA Protocol prijs vandaag is 3.15 USD. Volg realtime EVAA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EVAA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EVAA

EVAA Prijsinformatie

Wat is EVAA

EVAA whitepaper

EVAA officiële website

EVAA tokenomie

EVAA Prijsvoorspelling

EVAA Geschiedenis

EVAA koopgids

EVAA-naar-Fiat valutaconversie

EVAA spot

EVAA USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

EVAA Protocol logo

EVAA Protocol koers(EVAA)

1 EVAA naar USD live prijs:

$3.151
$3.151$3.151
-11.08%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:16:55 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 3.035
$ 3.035$ 3.035
24u laag
$ 4.831
$ 4.831$ 4.831
24u hoog

$ 3.035
$ 3.035$ 3.035

$ 4.831
$ 4.831$ 4.831

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+2.27%

-11.08%

-69.92%

-69.92%

EVAA Protocol (EVAA) real-time prijs is $ 3.15. De afgelopen 24 uur werd er EVAA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3.035 en een hoogtepunt van $ 4.831, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EVAA hoogste prijs aller tijden is $ 13.61297177645488, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.4583095338977914 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EVAA met +2.27% veranderd in het afgelopen uur, -11.08% in de afgelopen 24 uur en -69.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

EVAA Protocol (EVAA) Marktinformatie

No.729

$ 20.85M
$ 20.85M$ 20.85M

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

$ 157.50M
$ 157.50M$ 157.50M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van EVAA Protocol is $ 20.85M, met een handelsvolume van $ 2.49M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EVAA is 6.62M, met een totale voorraad van 50000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 157.50M.

EVAA Protocol (EVAA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van EVAA Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.39263-11.08%
30 dagen$ -0.134-4.09%
60 dagen$ +1.15+57.50%
90 dagen$ +1.15+57.50%
EVAA Protocol prijswijziging vandaag

EVAA registreerde vandaag een verandering van $ -0.39263 (-11.08%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

EVAA Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.134 (-4.09%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

EVAA Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,EVAA zien we een verandering van $ +1.15 (+57.50%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

EVAA Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +1.15 (+57.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van EVAA Protocol (EVAA) bekijken?

Bekijk nu de EVAA Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is EVAA Protocol (EVAA)?

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeEVAA Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van EVAA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over EVAA Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je EVAA Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

EVAA Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal EVAA Protocol (EVAA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je EVAA Protocol (EVAA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor EVAA Protocol te bekijken.

Bekijk nu de EVAA Protocol prijsvoorspelling !

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van EVAA Protocol (EVAA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EVAA token !

Hoe koop je EVAA Protocol (EVAA)?

Op zoek naar Hoe koop je EVAA Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt EVAA Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

EVAA naar lokale valuta's

1 EVAA Protocol(EVAA) naar VND
82,892.25
1 EVAA Protocol(EVAA) naar AUD
A$4.851
1 EVAA Protocol(EVAA) naar GBP
2.394
1 EVAA Protocol(EVAA) naar EUR
2.7405
1 EVAA Protocol(EVAA) naar USD
$3.15
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MYR
RM13.1985
1 EVAA Protocol(EVAA) naar TRY
132.615
1 EVAA Protocol(EVAA) naar JPY
¥481.95
1 EVAA Protocol(EVAA) naar ARS
ARS$4,591.818
1 EVAA Protocol(EVAA) naar RUB
255.9375
1 EVAA Protocol(EVAA) naar INR
279.1845
1 EVAA Protocol(EVAA) naar IDR
Rp52,499.979
1 EVAA Protocol(EVAA) naar PHP
185.409
1 EVAA Protocol(EVAA) naar EGP
￡E.149.31
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BRL
R$17.01
1 EVAA Protocol(EVAA) naar CAD
C$4.4415
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BDT
383.985
1 EVAA Protocol(EVAA) naar NGN
4,545.45
1 EVAA Protocol(EVAA) naar COP
$12,162.15
1 EVAA Protocol(EVAA) naar ZAR
R.55.062
1 EVAA Protocol(EVAA) naar UAH
132.552
1 EVAA Protocol(EVAA) naar TZS
T.Sh.7,739.55
1 EVAA Protocol(EVAA) naar VES
Bs702.45
1 EVAA Protocol(EVAA) naar CLP
$2,979.9
1 EVAA Protocol(EVAA) naar PKR
Rs890.568
1 EVAA Protocol(EVAA) naar KZT
1,650.915
1 EVAA Protocol(EVAA) naar THB
฿102.4695
1 EVAA Protocol(EVAA) naar TWD
NT$97.3665
1 EVAA Protocol(EVAA) naar AED
د.إ11.5605
1 EVAA Protocol(EVAA) naar CHF
Fr2.5515
1 EVAA Protocol(EVAA) naar HKD
HK$24.4755
1 EVAA Protocol(EVAA) naar AMD
֏1,205.0325
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MAD
.د.م29.3265
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MXN
$58.8105
1 EVAA Protocol(EVAA) naar SAR
ريال11.8125
1 EVAA Protocol(EVAA) naar ETB
Br481.7925
1 EVAA Protocol(EVAA) naar KES
KSh406.9485
1 EVAA Protocol(EVAA) naar JOD
د.أ2.23335
1 EVAA Protocol(EVAA) naar PLN
11.655
1 EVAA Protocol(EVAA) naar RON
лв13.923
1 EVAA Protocol(EVAA) naar SEK
kr30.177
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BGN
лв5.355
1 EVAA Protocol(EVAA) naar HUF
Ft1,063.0935
1 EVAA Protocol(EVAA) naar CZK
66.8115
1 EVAA Protocol(EVAA) naar KWD
د.ك0.96705
1 EVAA Protocol(EVAA) naar ILS
10.3005
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BOB
Bs21.7665
1 EVAA Protocol(EVAA) naar AZN
5.355
1 EVAA Protocol(EVAA) naar TJS
SM29.043
1 EVAA Protocol(EVAA) naar GEL
8.568
1 EVAA Protocol(EVAA) naar AOA
Kz2,874.06
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BHD
.د.ب1.18755
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BMD
$3.15
1 EVAA Protocol(EVAA) naar DKK
kr20.475
1 EVAA Protocol(EVAA) naar HNL
L82.971
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MUR
144.963
1 EVAA Protocol(EVAA) naar NAD
$54.7785
1 EVAA Protocol(EVAA) naar NOK
kr32.193
1 EVAA Protocol(EVAA) naar NZD
$5.5755
1 EVAA Protocol(EVAA) naar PAB
B/.3.15
1 EVAA Protocol(EVAA) naar PGK
K13.3875
1 EVAA Protocol(EVAA) naar QAR
ر.ق11.466
1 EVAA Protocol(EVAA) naar RSD
дин.321.5205
1 EVAA Protocol(EVAA) naar UZS
soʻm37,499.994
1 EVAA Protocol(EVAA) naar ALL
L264.9465
1 EVAA Protocol(EVAA) naar ANG
ƒ5.6385
1 EVAA Protocol(EVAA) naar AWG
ƒ5.6385
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BBD
$6.3
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BAM
KM5.355
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BIF
Fr9,289.35
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BND
$4.095
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BSD
$3.15
1 EVAA Protocol(EVAA) naar JMD
$505.6695
1 EVAA Protocol(EVAA) naar KHR
12,650.589
1 EVAA Protocol(EVAA) naar KMF
Fr1,341.9
1 EVAA Protocol(EVAA) naar LAK
68,478.2595
1 EVAA Protocol(EVAA) naar LKR
රු960.057
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MDL
L53.9595
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MGA
Ar14,189.175
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MOP
P25.2
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MVR
48.51
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MWK
MK5,468.7465
1 EVAA Protocol(EVAA) naar MZN
MT201.4425
1 EVAA Protocol(EVAA) naar NPR
रु446.859
1 EVAA Protocol(EVAA) naar PYG
22,339.8
1 EVAA Protocol(EVAA) naar RWF
Fr4,570.65
1 EVAA Protocol(EVAA) naar SBD
$25.9245
1 EVAA Protocol(EVAA) naar SCR
42.3675
1 EVAA Protocol(EVAA) naar SRD
$121.275
1 EVAA Protocol(EVAA) naar SVC
$27.5625
1 EVAA Protocol(EVAA) naar SZL
L54.81
1 EVAA Protocol(EVAA) naar TMT
m11.0565
1 EVAA Protocol(EVAA) naar TND
د.ت9.2547
1 EVAA Protocol(EVAA) naar TTD
$21.357
1 EVAA Protocol(EVAA) naar UGX
Sh10,974.6
1 EVAA Protocol(EVAA) naar XAF
Fr1,798.65
1 EVAA Protocol(EVAA) naar XCD
$8.505
1 EVAA Protocol(EVAA) naar XOF
Fr1,798.65
1 EVAA Protocol(EVAA) naar XPF
Fr324.45
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BWP
P42.525
1 EVAA Protocol(EVAA) naar BZD
$6.3315
1 EVAA Protocol(EVAA) naar CVE
$302.8095
1 EVAA Protocol(EVAA) naar DJF
Fr557.55
1 EVAA Protocol(EVAA) naar DOP
$202.419
1 EVAA Protocol(EVAA) naar DZD
د.ج411.9255
1 EVAA Protocol(EVAA) naar FJD
$7.182
1 EVAA Protocol(EVAA) naar GNF
Fr27,389.25
1 EVAA Protocol(EVAA) naar GTQ
Q24.129
1 EVAA Protocol(EVAA) naar GYD
$658.98
1 EVAA Protocol(EVAA) naar ISK
kr400.05

EVAA Protocol bron

Voor een beter begrip van EVAA Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van EVAA Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over EVAA Protocol

Hoeveel is EVAA Protocol (EVAA) vandaag waard?
De live EVAA prijs in USD is 3.15 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EVAA naar USD prijs?
De huidige prijs van EVAA naar USD is $ 3.15. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van EVAA Protocol?
De marktkapitalisatie van EVAA is $ 20.85M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EVAA?
De circulerende voorraad van EVAA is 6.62M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EVAA?
EVAA bereikte een ATH-prijs van 13.61297177645488 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EVAA?
EVAA zag een ATL-prijs van 1.4583095338977914 USD.
Wat is het handelsvolume van EVAA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EVAA is $ 2.49M USD.
Zal EVAA dit jaar hoger gaan?
EVAA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EVAA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:16:55 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

EVAA-naar-USD calculator

Bedrag

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 3.15 USD

Handel in EVAA

EVAA/USDT
$3.151
$3.151$3.151
-10.87%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

