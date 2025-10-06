Wat is ERA (ERA)?

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction. Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeERA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van ERA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over ERA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ERA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ERA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ERA (ERA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ERA (ERA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ERA te bekijken.

Bekijk nu de ERA prijsvoorspelling !

ERA (ERA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ERA (ERA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ERA token !

Hoe koop je ERA (ERA)?

Op zoek naar Hoe koop je ERA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ERA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ERA naar lokale valuta's

Probeer Converter

ERA bron

Voor een beter begrip van ERA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over ERA Hoeveel is ERA (ERA) vandaag waard? De live ERA prijs in USD is 0.2964 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige ERA naar USD prijs? $ 0.2964 . Bekijk De huidige prijs van ERA naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van ERA? De marktkapitalisatie van ERA is $ 44.02M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van ERA? De circulerende voorraad van ERA is 148.50M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van ERA? ERA bereikte een ATH-prijs van 2.002420427794785 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ERA? ERA zag een ATL-prijs van 0.22166194220154517 USD . Wat is het handelsvolume van ERA? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ERA is $ 848.60K USD . Zal ERA dit jaar hoger gaan? ERA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ERA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

ERA (ERA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft