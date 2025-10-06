Wat is CROSS (CROSS)?

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project's vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS (CROSS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van CROSS (CROSS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CROSS token !

CROSS bron

Voor een beter begrip van CROSS kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Wat is de marktkapitalisatie van CROSS? De marktkapitalisatie van CROSS is $ 39.84M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van CROSS? De circulerende voorraad van CROSS is 335.22M USD .

CROSS (CROSS) Belangrijke updates uit de sector

