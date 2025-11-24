Wrapped BESC pris i dag

Sanntids Wrapped BESC (WBESC) pris i dag er $ 2.26, med en 2.09% endring de siste 24 timene. Nåværende WBESC til USD konverteringssats er $ 2.26 per WBESC.

Wrapped BESC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,671,109, med en sirkulerende forsyning på 740.45K WBESC. I løpet av de siste 24 timene WBESC har den blitt handlet mellom $ 2.24(laveste) og $ 2.34 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.37, mens tidenes laveste notering var $ 2.24.

Kortsiktig har WBESC beveget seg -0.67% i løpet av den siste timen og -10.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped BESC (WBESC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Opplagsforsyning 740.45K 740.45K 740.45K Total forsyning 740,449.9431678149 740,449.9431678149 740,449.9431678149

