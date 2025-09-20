Virgo (VIRGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00079705 24 timer lav $ 0.00084193 24 timer høy All Time High $ 0.00780423 Laveste pris $ 0.00023905 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -4.25% Prisendring (7D) +2.67%

Virgo (VIRGO) sanntidsprisen er $0.00080273. I løpet av de siste 24 timene har VIRGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00079705 og et toppnivå på $ 0.00084193, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRGO er $ 0.00780423, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023905.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRGO endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -4.25% over 24 timer og +2.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virgo (VIRGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 802.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 802.73K Opplagsforsyning 999.99M Total forsyning 999,993,237.540653

Nåværende markedsverdi på Virgo er $ 802.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRGO er 999.99M, med en total tilgang på 999993237.540653. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 802.73K.