teleBTC pris i dag

Sanntids teleBTC (TELEBTC) pris i dag er $ 86,781, med en 2.69% endring de siste 24 timene. Nåværende TELEBTC til USD konverteringssats er $ 86,781 per TELEBTC.

teleBTC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 235,106, med en sirkulerende forsyning på 2.71 TELEBTC. I løpet av de siste 24 timene TELEBTC har den blitt handlet mellom $ 84,130(laveste) og $ 87,296 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 129,019, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001207.

Kortsiktig har TELEBTC beveget seg -0.55% i løpet av den siste timen og -7.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

teleBTC (TELEBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 235.11K$ 235.11K $ 235.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 235.11K$ 235.11K $ 235.11K Opplagsforsyning 2.71 2.71 2.71 Total forsyning 2.70708798 2.70708798 2.70708798

