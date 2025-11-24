Tanuki pris i dag

Sanntids Tanuki (TANUKI) pris i dag er --, med en 0.49% endring de siste 24 timene. Nåværende TANUKI til USD konverteringssats er -- per TANUKI.

Tanuki rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 26,089, med en sirkulerende forsyning på 1.00B TANUKI. I løpet av de siste 24 timene TANUKI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00379147, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TANUKI beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -11.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tanuki (TANUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tanuki er $ 26.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TANUKI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.09K.