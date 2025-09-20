Sonic Eco (ECO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.069817 24 timer lav $ 0.073365 24 timer høy All Time High $ 0.860954 Laveste pris $ 0.069817 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -4.05% Prisendring (7D) -9.01%

Sonic Eco (ECO) sanntidsprisen er $0.070253. I løpet av de siste 24 timene har ECO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.069817 og et toppnivå på $ 0.073365, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ECO er $ 0.860954, mens den rekordlave prisen er $ 0.069817.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ECO endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -4.05% over 24 timer og -9.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sonic Eco (ECO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.30K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.85K Opplagsforsyning 873.02K Total forsyning 952,023.459216

Nåværende markedsverdi på Sonic Eco er $ 61.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ECO er 873.02K, med en total tilgang på 952023.459216. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.85K.