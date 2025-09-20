Snowball (SNOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy Prisendring (1H) +2.02% Prisendring (1D) +0.54% Prisendring (7D) -4.04%

Snowball (SNOB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SNOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNOB er $ 3.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNOB endret seg med +2.02% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -4.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Snowball (SNOB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.80K Opplagsforsyning 5.49M Total forsyning 17,805,947.6439882

Nåværende markedsverdi på Snowball er $ 4.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNOB er 5.49M, med en total tilgang på 17805947.6439882. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.80K.