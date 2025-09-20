SMOL (SMOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00199115 $ 0.00199115 $ 0.00199115 24 timer lav $ 0.00206087 $ 0.00206087 $ 0.00206087 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00199115$ 0.00199115 $ 0.00199115 24 timer høy $ 0.00206087$ 0.00206087 $ 0.00206087 All Time High $ 0.01234858$ 0.01234858 $ 0.01234858 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -1.38% Prisendring (7D) -25.90% Prisendring (7D) -25.90%

SMOL (SMOL) sanntidsprisen er $0.00200366. I løpet av de siste 24 timene har SMOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00199115 og et toppnivå på $ 0.00206087, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMOL er $ 0.01234858, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMOL endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -1.38% over 24 timer og -25.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SMOL (SMOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Opplagsforsyning 665.61M 665.61M 665.61M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SMOL er $ 1.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMOL er 665.61M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.00M.