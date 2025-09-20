Dagens SISTER livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SSTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SISTER livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SSTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SISTER Pris (SSTR)

Ikke oppført

1 SSTR til USD livepris:

--
----
-0.70%1D
USD
SISTER (SSTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:10 (UTC+8)

SISTER (SSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.72%

-11.15%

-11.15%

SISTER (SSTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSTR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSTR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -11.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SISTER (SSTR) Markedsinformasjon

$ 207.00K
$ 207.00K$ 207.00K

--
----

$ 207.00K
$ 207.00K$ 207.00K

9.98B
9.98B 9.98B

9,982,404,678.28
9,982,404,678.28 9,982,404,678.28

Nåværende markedsverdi på SISTER er $ 207.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSTR er 9.98B, med en total tilgang på 9982404678.28. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.00K.

SISTER (SSTR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SISTER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SISTER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SISTER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SISTER til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.72%
30 dager$ 0-2.46%
60 dager$ 0+6.30%
90 dager$ 0--

Hva er SISTER (SSTR)

The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.

SISTER (SSTR) Ressurs

Offisiell nettside

SISTER Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SISTER (SSTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SISTER (SSTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SISTER.

Sjekk SISTERprisprognosen nå!

SSTR til lokale valutaer

SISTER (SSTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SISTER (SSTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SSTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SISTER (SSTR)

Hvor mye er SISTER (SSTR) verdt i dag?
Live SSTR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SSTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SSTR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SISTER?
Markedsverdien for SSTR er $ 207.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SSTR?
Den sirkulerende forsyningen av SSTR er 9.98B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSSTR ?
SSTR oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SSTR?
SSTR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SSTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SSTR er -- USD.
Vil SSTR gå høyere i år?
SSTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SSTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.