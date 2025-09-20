SISTER (SSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.72% Prisendring (7D) -11.15% Prisendring (7D) -11.15%

SISTER (SSTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSTR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSTR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -11.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SISTER (SSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 207.00K$ 207.00K $ 207.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 207.00K$ 207.00K $ 207.00K Opplagsforsyning 9.98B 9.98B 9.98B Total forsyning 9,982,404,678.28 9,982,404,678.28 9,982,404,678.28

Nåværende markedsverdi på SISTER er $ 207.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSTR er 9.98B, med en total tilgang på 9982404678.28. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.00K.