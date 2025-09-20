PIXL (PIXL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02973632 $ 0.02973632 $ 0.02973632 24 timer lav $ 0.03359783 $ 0.03359783 $ 0.03359783 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02973632$ 0.02973632 $ 0.02973632 24 timer høy $ 0.03359783$ 0.03359783 $ 0.03359783 All Time High $ 0.164294$ 0.164294 $ 0.164294 Laveste pris $ 0.00590734$ 0.00590734 $ 0.00590734 Prisendring (1H) +0.70% Prisendring (1D) +3.97% Prisendring (7D) -4.51% Prisendring (7D) -4.51%

PIXL (PIXL) sanntidsprisen er $0.03353881. I løpet av de siste 24 timene har PIXL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02973632 og et toppnivå på $ 0.03359783, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIXL er $ 0.164294, mens den rekordlave prisen er $ 0.00590734.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIXL endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, +3.97% over 24 timer og -4.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PIXL (PIXL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.76M$ 16.76M $ 16.76M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.76M$ 16.76M $ 16.76M Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PIXL er $ 16.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIXL er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.76M.