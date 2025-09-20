Dagens Ouroboros livepris er 0.02518598 USD. Spor prisoppdateringer for ORX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ouroboros livepris er 0.02518598 USD. Spor prisoppdateringer for ORX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ORX

ORX Prisinformasjon

ORX teknisk dokument

ORX Offisiell nettside

ORX tokenomics

ORX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ouroboros Logo

Ouroboros Pris (ORX)

Ikke oppført

1 ORX til USD livepris:

$0.02518598
$0.02518598$0.02518598
-4.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Ouroboros (ORX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:39:11 (UTC+8)

Ouroboros (ORX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02217702
$ 0.02217702$ 0.02217702
24 timer lav
$ 0.02670089
$ 0.02670089$ 0.02670089
24 timer høy

$ 0.02217702
$ 0.02217702$ 0.02217702

$ 0.02670089
$ 0.02670089$ 0.02670089

$ 0.975958
$ 0.975958$ 0.975958

$ 0.01324902
$ 0.01324902$ 0.01324902

+1.34%

-4.29%

-29.07%

-29.07%

Ouroboros (ORX) sanntidsprisen er $0.02518598. I løpet av de siste 24 timene har ORX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02217702 og et toppnivå på $ 0.02670089, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORX er $ 0.975958, mens den rekordlave prisen er $ 0.01324902.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORX endret seg med +1.34% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -29.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ouroboros (ORX) Markedsinformasjon

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

--
----

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

149.54M
149.54M 149.54M

149,536,170.6943834
149,536,170.6943834 149,536,170.6943834

Nåværende markedsverdi på Ouroboros er $ 3.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORX er 149.54M, med en total tilgang på 149536170.6943834. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.77M.

Ouroboros (ORX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ouroboros til USD ble $ -0.00113025352199718.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ouroboros til USD ble $ -0.0112834978.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ouroboros til USD ble $ -0.0048715956.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ouroboros til USD ble $ +0.004612584279103608.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00113025352199718-4.29%
30 dager$ -0.0112834978-44.80%
60 dager$ -0.0048715956-19.34%
90 dager$ +0.004612584279103608+22.42%

Hva er Ouroboros (ORX)

ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ouroboros (ORX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Ouroboros Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ouroboros (ORX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ouroboros (ORX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ouroboros.

Sjekk Ouroborosprisprognosen nå!

ORX til lokale valutaer

Ouroboros (ORX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ouroboros (ORX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ouroboros (ORX)

Hvor mye er Ouroboros (ORX) verdt i dag?
Live ORX prisen i USD er 0.02518598 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORX til USD er $ 0.02518598. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ouroboros?
Markedsverdien for ORX er $ 3.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORX?
Den sirkulerende forsyningen av ORX er 149.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORX ?
ORX oppnådde en ATH-pris på 0.975958 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORX?
ORX så en ATL-pris på 0.01324902 USD.
Hva er handelsvolumet til ORX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORX er -- USD.
Vil ORX gå høyere i år?
ORX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:39:11 (UTC+8)

Ouroboros (ORX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.