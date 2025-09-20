Ouroboros (ORX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02217702, 24 timer høy $ 0.02670089, All Time High $ 0.975958, Laveste pris $ 0.01324902, Prisendring (1H) +1.34%, Prisendring (1D) -4.29%, Prisendring (7D) -29.07%

Ouroboros (ORX) sanntidsprisen er $0.02518598. I løpet av de siste 24 timene har ORX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02217702 og et toppnivå på $ 0.02670089, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORX er $ 0.975958, mens den rekordlave prisen er $ 0.01324902.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORX endret seg med +1.34% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -29.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ouroboros (ORX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.77M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 3.77M, Opplagsforsyning 149.54M, Total forsyning 149,536,170.6943834

Nåværende markedsverdi på Ouroboros er $ 3.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORX er 149.54M, med en total tilgang på 149536170.6943834. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.77M.