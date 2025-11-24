OSCAR pris i dag

Sanntids OSCAR (OSCAR) pris i dag er $ 0.0014083, med en 0.24% endring de siste 24 timene. Nåværende OSCAR til USD konverteringssats er $ 0.0014083 per OSCAR.

OSCAR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,257,682, med en sirkulerende forsyning på 892.74M OSCAR. I løpet av de siste 24 timene OSCAR har den blitt handlet mellom $ 0.00132082(laveste) og $ 0.00144834 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02294087, mens tidenes laveste notering var $ 0.00116538.

Kortsiktig har OSCAR beveget seg -0.61% i løpet av den siste timen og +2.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OSCAR (OSCAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Opplagsforsyning 892.74M 892.74M 892.74M Total forsyning 892,735,092.3162204 892,735,092.3162204 892,735,092.3162204

