OPANARCHY (OPAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.89% Prisendring (1D) -25.16% Prisendring (7D) +154.36% Prisendring (7D) +154.36%

OPANARCHY (OPAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OPAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPAN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPAN endret seg med -0.89% i løpet av den siste timen, -25.16% over 24 timer og +154.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OPANARCHY (OPAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 128.62K$ 128.62K $ 128.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 128.62K$ 128.62K $ 128.62K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,950,871.008398 999,950,871.008398 999,950,871.008398

Nåværende markedsverdi på OPANARCHY er $ 128.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPAN er 999.95M, med en total tilgang på 999950871.008398. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 128.62K.