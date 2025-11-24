mirrorstage pris i dag

Sanntids mirrorstage (MS) pris i dag er $ 0.00008809, med en 7.31% endring de siste 24 timene. Nåværende MS til USD konverteringssats er $ 0.00008809 per MS.

mirrorstage rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 88,064, med en sirkulerende forsyning på 999.67M MS. I løpet av de siste 24 timene MS har den blitt handlet mellom $ 0.0000814(laveste) og $ 0.00008935 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0016399, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006623.

Kortsiktig har MS beveget seg -0.86% i løpet av den siste timen og -34.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

mirrorstage (MS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.06K$ 88.06K $ 88.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.06K$ 88.06K $ 88.06K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,666,464.355333 999,666,464.355333 999,666,464.355333

Nåværende markedsverdi på mirrorstage er $ 88.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MS er 999.67M, med en total tilgang på 999666464.355333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.06K.