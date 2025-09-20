Mellow Man (MELLOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00541957 $ 0.00541957 $ 0.00541957 24 timer lav $ 0.00562313 $ 0.00562313 $ 0.00562313 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00541957$ 0.00541957 $ 0.00541957 24 timer høy $ 0.00562313$ 0.00562313 $ 0.00562313 All Time High $ 0.227692$ 0.227692 $ 0.227692 Laveste pris $ 0.00106174$ 0.00106174 $ 0.00106174 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -3.02% Prisendring (7D) -1.94% Prisendring (7D) -1.94%

Mellow Man (MELLOW) sanntidsprisen er $0.00543718. I løpet av de siste 24 timene har MELLOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00541957 og et toppnivå på $ 0.00562313, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MELLOW er $ 0.227692, mens den rekordlave prisen er $ 0.00106174.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MELLOW endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -3.02% over 24 timer og -1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mellow Man (MELLOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 377.62K$ 377.62K $ 377.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 377.62K$ 377.62K $ 377.62K Opplagsforsyning 69.42M 69.42M 69.42M Total forsyning 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Nåværende markedsverdi på Mellow Man er $ 377.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MELLOW er 69.42M, med en total tilgang på 69420000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 377.62K.