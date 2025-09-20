Maia (MAIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 24 timer lav $ 1.61 $ 1.61 $ 1.61 24 timer høy 24 timer lav $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 24 timer høy $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 All Time High $ 770.76$ 770.76 $ 770.76 Laveste pris $ 0.462676$ 0.462676 $ 0.462676 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.69% Prisendring (7D) -8.87% Prisendring (7D) -8.87%

Maia (MAIA) sanntidsprisen er $1.58. I løpet av de siste 24 timene har MAIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.57 og et toppnivå på $ 1.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAIA er $ 770.76, mens den rekordlave prisen er $ 0.462676.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.69% over 24 timer og -8.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maia (MAIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 368.84K$ 368.84K $ 368.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 368.84K$ 368.84K $ 368.84K Opplagsforsyning 233.77K 233.77K 233.77K Total forsyning 233,770.6203507914 233,770.6203507914 233,770.6203507914

Nåværende markedsverdi på Maia er $ 368.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAIA er 233.77K, med en total tilgang på 233770.6203507914. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 368.84K.