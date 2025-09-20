Dagens KONET livepris er 0.0173662 USD. Spor prisoppdateringer for KONET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KONET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KONET livepris er 0.0173662 USD. Spor prisoppdateringer for KONET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KONET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KONET

KONET Prisinformasjon

KONET teknisk dokument

KONET Offisiell nettside

KONET tokenomics

KONET Prisprognose

KONET Logo

KONET Pris (KONET)

Ikke oppført

1 KONET til USD livepris:

$0.0173662
+0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
KONET (KONET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:25:29 (UTC+8)

KONET (KONET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01714468
24 timer lav
$ 0.01768413
24 timer høy

$ 0.01714468
$ 0.01768413
$ 0.981187
$ 0.01259128
-0.11%

+0.18%

+0.50%

+0.50%

KONET (KONET) sanntidsprisen er $0.0173662. I løpet av de siste 24 timene har KONET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01714468 og et toppnivå på $ 0.01768413, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KONET er $ 0.981187, mens den rekordlave prisen er $ 0.01259128.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KONET endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KONET (KONET) Markedsinformasjon

$ 3.50M
--
$ 17.38M
201.40M
999,997,901.34
Nåværende markedsverdi på KONET er $ 3.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KONET er 201.40M, med en total tilgang på 999997901.34. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.38M.

KONET (KONET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på KONET til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på KONET til USD ble $ -0.0000834845.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på KONET til USD ble $ -0.0064715404.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på KONET til USD ble $ -0.01724096953598196.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.18%
30 dager$ -0.0000834845-0.48%
60 dager$ -0.0064715404-37.26%
90 dager$ -0.01724096953598196-49.81%

Hva er KONET (KONET)

KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

KONET (KONET) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

KONET Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KONET (KONET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KONET (KONET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KONET.

Sjekk KONETprisprognosen nå!

KONET til lokale valutaer

KONET (KONET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KONET (KONET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KONET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om KONET (KONET)

Hvor mye er KONET (KONET) verdt i dag?
Live KONET prisen i USD er 0.0173662 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KONET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KONET til USD er $ 0.0173662. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KONET?
Markedsverdien for KONET er $ 3.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KONET?
Den sirkulerende forsyningen av KONET er 201.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKONET ?
KONET oppnådde en ATH-pris på 0.981187 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KONET?
KONET så en ATL-pris på 0.01259128 USD.
Hva er handelsvolumet til KONET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KONET er -- USD.
Vil KONET gå høyere i år?
KONET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KONET prisprognosen for en mer grundig analyse.
