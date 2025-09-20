KONET (KONET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01714468 24 timer høy $ 0.01768413 All Time High $ 0.981187 Laveste pris $ 0.01259128 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) +0.50%

KONET (KONET) sanntidsprisen er $0.0173662. I løpet av de siste 24 timene har KONET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01714468 og et toppnivå på $ 0.01768413, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KONET er $ 0.981187, mens den rekordlave prisen er $ 0.01259128.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KONET endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KONET (KONET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.38M Opplagsforsyning 201.40M Total forsyning 999,997,901.34

Nåværende markedsverdi på KONET er $ 3.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KONET er 201.40M, med en total tilgang på 999997901.34. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.38M.