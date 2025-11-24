KOLS pris i dag

Sanntids KOLS (KOLS) pris i dag er $ 0.00014633, med en 1.45% endring de siste 24 timene. Nåværende KOLS til USD konverteringssats er $ 0.00014633 per KOLS.

KOLS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 146,333, med en sirkulerende forsyning på 999.99M KOLS. I løpet av de siste 24 timene KOLS har den blitt handlet mellom $ 0.00014198(laveste) og $ 0.00014834 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00095304, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014106.

Kortsiktig har KOLS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

KOLS (KOLS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på KOLS er $ 146.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOLS er 999.99M, med en total tilgang på 999990551.010629. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 146.33K.