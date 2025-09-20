JPY Coin (JPYC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00692128 $ 0.00692128 $ 0.00692128 24 timer lav $ 0.00871471 $ 0.00871471 $ 0.00871471 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00692128$ 0.00692128 $ 0.00692128 24 timer høy $ 0.00871471$ 0.00871471 $ 0.00871471 All Time High $ 0.01169436$ 0.01169436 $ 0.01169436 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -6.45% Prisendring (7D) -11.27% Prisendring (7D) -11.27%

JPY Coin (JPYC) sanntidsprisen er $0.00694287. I løpet av de siste 24 timene har JPYC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00692128 og et toppnivå på $ 0.00871471, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JPYC er $ 0.01169436, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JPYC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -6.45% over 24 timer og -11.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JPY Coin (JPYC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 925.33$ 925.33 $ 925.33 Fullt utvannet markedsverdi $ 694.29K$ 694.29K $ 694.29K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JPY Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 925.33. Den sirkulerende forsyningen på JPYC er 0.00, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 694.29K.