Dagens JPY Coin livepris er 0.00694287 USD. Spor prisoppdateringer for JPYC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JPYC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JPY Coin livepris er 0.00694287 USD. Spor prisoppdateringer for JPYC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JPYC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JPYC

JPYC Prisinformasjon

JPYC Offisiell nettside

JPYC tokenomics

JPYC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

JPY Coin Logo

JPY Coin Pris (JPYC)

Ikke oppført

1 JPYC til USD livepris:

$0.00694287
$0.00694287$0.00694287
-6.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
JPY Coin (JPYC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:33:16 (UTC+8)

JPY Coin (JPYC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00692128
$ 0.00692128$ 0.00692128
24 timer lav
$ 0.00871471
$ 0.00871471$ 0.00871471
24 timer høy

$ 0.00692128
$ 0.00692128$ 0.00692128

$ 0.00871471
$ 0.00871471$ 0.00871471

$ 0.01169436
$ 0.01169436$ 0.01169436

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-6.45%

-11.27%

-11.27%

JPY Coin (JPYC) sanntidsprisen er $0.00694287. I løpet av de siste 24 timene har JPYC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00692128 og et toppnivå på $ 0.00871471, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JPYC er $ 0.01169436, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JPYC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -6.45% over 24 timer og -11.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JPY Coin (JPYC) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 925.33
$ 925.33$ 925.33

$ 694.29K
$ 694.29K$ 694.29K

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på JPY Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 925.33. Den sirkulerende forsyningen på JPYC er 0.00, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 694.29K.

JPY Coin (JPYC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JPY Coin til USD ble $ -0.000479355804219773.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JPY Coin til USD ble $ -0.0004760476.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JPY Coin til USD ble $ -0.0005804905.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JPY Coin til USD ble $ -0.000675858275714374.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000479355804219773-6.45%
30 dager$ -0.0004760476-6.85%
60 dager$ -0.0005804905-8.36%
90 dager$ -0.000675858275714374-8.87%

Hva er JPY Coin (JPYC)

Stablecoin project from Japan that is pegged to JPY.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

JPY Coin (JPYC) Ressurs

Offisiell nettside

JPY Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JPY Coin (JPYC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JPY Coin (JPYC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JPY Coin.

Sjekk JPY Coinprisprognosen nå!

JPYC til lokale valutaer

JPY Coin (JPYC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JPY Coin (JPYC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JPYC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JPY Coin (JPYC)

Hvor mye er JPY Coin (JPYC) verdt i dag?
Live JPYC prisen i USD er 0.00694287 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JPYC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JPYC til USD er $ 0.00694287. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JPY Coin?
Markedsverdien for JPYC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JPYC?
Den sirkulerende forsyningen av JPYC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJPYC ?
JPYC oppnådde en ATH-pris på 0.01169436 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JPYC?
JPYC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JPYC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JPYC er $ 925.33 USD.
Vil JPYC gå høyere i år?
JPYC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JPYC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:33:16 (UTC+8)

JPY Coin (JPYC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.