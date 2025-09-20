Joule (JOULE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00442962 $ 0.00442962 $ 0.00442962 24 timer lav $ 0.00472904 $ 0.00472904 $ 0.00472904 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00442962$ 0.00442962 $ 0.00442962 24 timer høy $ 0.00472904$ 0.00472904 $ 0.00472904 All Time High $ 0.067035$ 0.067035 $ 0.067035 Laveste pris $ 0.00381682$ 0.00381682 $ 0.00381682 Prisendring (1H) +4.83% Prisendring (1D) +1.46% Prisendring (7D) +8.43% Prisendring (7D) +8.43%

Joule (JOULE) sanntidsprisen er $0.00464689. I løpet av de siste 24 timene har JOULE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00442962 og et toppnivå på $ 0.00472904, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOULE er $ 0.067035, mens den rekordlave prisen er $ 0.00381682.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOULE endret seg med +4.83% i løpet av den siste timen, +1.46% over 24 timer og +8.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Joule (JOULE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Opplagsforsyning 738.69M 738.69M 738.69M Total forsyning 744,832,774.5959221 744,832,774.5959221 744,832,774.5959221

Nåværende markedsverdi på Joule er $ 3.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOULE er 738.69M, med en total tilgang på 744832774.5959221. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.46M.