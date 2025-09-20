Dagens Joule livepris er 0.00464689 USD. Spor prisoppdateringer for JOULE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOULE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Joule livepris er 0.00464689 USD. Spor prisoppdateringer for JOULE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JOULE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JOULE

JOULE Prisinformasjon

JOULE teknisk dokument

JOULE Offisiell nettside

JOULE tokenomics

JOULE Prisprognose

Joule Logo

Joule Pris (JOULE)

Ikke oppført

1 JOULE til USD livepris:

$0.00464179
$0.00464179
+1.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Joule (JOULE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:23:48 (UTC+8)

Joule (JOULE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00442962
$ 0.00442962
24 timer lav
$ 0.00472904
$ 0.00472904
24 timer høy

$ 0.00442962
$ 0.00442962

$ 0.00472904
$ 0.00472904

$ 0.067035
$ 0.067035

$ 0.00381682
$ 0.00381682

+4.83%

+1.46%

+8.43%

+8.43%

Joule (JOULE) sanntidsprisen er $0.00464689. I løpet av de siste 24 timene har JOULE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00442962 og et toppnivå på $ 0.00472904, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JOULE er $ 0.067035, mens den rekordlave prisen er $ 0.00381682.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JOULE endret seg med +4.83% i løpet av den siste timen, +1.46% over 24 timer og +8.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Joule (JOULE) Markedsinformasjon

$ 3.43M
$ 3.43M

--
--

$ 3.46M
$ 3.46M

738.69M
738.69M

744,832,774.5959221
744,832,774.5959221

Nåværende markedsverdi på Joule er $ 3.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JOULE er 738.69M, med en total tilgang på 744832774.5959221. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.46M.

Joule (JOULE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Joule til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Joule til USD ble $ +0.0002614939.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Joule til USD ble $ +0.0005727756.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Joule til USD ble $ -0.001374569646188238.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.46%
30 dager$ +0.0002614939+5.63%
60 dager$ +0.0005727756+12.33%
90 dager$ -0.001374569646188238-22.82%

Hva er Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Joule (JOULE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Joule Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Joule (JOULE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Joule (JOULE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Joule.

Sjekk Jouleprisprognosen nå!

JOULE til lokale valutaer

Joule (JOULE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Joule (JOULE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JOULE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Joule (JOULE)

Hvor mye er Joule (JOULE) verdt i dag?
Live JOULE prisen i USD er 0.00464689 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JOULE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JOULE til USD er $ 0.00464689. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Joule?
Markedsverdien for JOULE er $ 3.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JOULE?
Den sirkulerende forsyningen av JOULE er 738.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJOULE ?
JOULE oppnådde en ATH-pris på 0.067035 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JOULE?
JOULE så en ATL-pris på 0.00381682 USD.
Hva er handelsvolumet til JOULE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JOULE er -- USD.
Vil JOULE gå høyere i år?
JOULE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JOULE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.