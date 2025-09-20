INU (INU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00589313$ 0.00589313 $ 0.00589313 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.03% Prisendring (1D) -2.40% Prisendring (7D) -13.43% Prisendring (7D) -13.43%

INU (INU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INU er $ 0.00589313, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INU endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -2.40% over 24 timer og -13.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INU (INU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.97K$ 73.97K $ 73.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.97K$ 73.97K $ 73.97K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,878,495.86 999,878,495.86 999,878,495.86

Nåværende markedsverdi på INU er $ 73.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INU er 999.88M, med en total tilgang på 999878495.86. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.97K.