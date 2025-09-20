Dagens INU livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for INU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens INU livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for INU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

INU Pris (INU)

1 INU til USD livepris:

-2.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
INU (INU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:12:24 (UTC+8)

INU (INU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00589313
$ 0.00589313$ 0.00589313

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-2.40%

-13.43%

-13.43%

INU (INU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INU er $ 0.00589313, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INU endret seg med -1.03% i løpet av den siste timen, -2.40% over 24 timer og -13.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INU (INU) Markedsinformasjon

$ 73.97K
$ 73.97K$ 73.97K

--
----

$ 73.97K
$ 73.97K$ 73.97K

999.88M
999.88M 999.88M

999,878,495.86
999,878,495.86 999,878,495.86

Nåværende markedsverdi på INU er $ 73.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INU er 999.88M, med en total tilgang på 999878495.86. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.97K.

INU (INU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på INU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på INU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på INU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på INU til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.40%
30 dager$ 0-20.40%
60 dager$ 0-50.92%
90 dager$ 0--

Hva er INU (INU)

INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to. We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

INU (INU) Ressurs

Offisiell nettside

INU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil INU (INU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine INU (INU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for INU.

Sjekk INUprisprognosen nå!

INU til lokale valutaer

INU (INU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak INU (INU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om INU (INU)

Hvor mye er INU (INU) verdt i dag?
Live INU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for INU?
Markedsverdien for INU er $ 73.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INU?
Den sirkulerende forsyningen av INU er 999.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINU ?
INU oppnådde en ATH-pris på 0.00589313 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INU?
INU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til INU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INU er -- USD.
Vil INU gå høyere i år?
INU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INU prisprognosen for en mer grundig analyse.
