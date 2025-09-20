DYOR (DYOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +0.29% Prisendring (7D) +10.22% Prisendring (7D) +10.22%

DYOR (DYOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DYOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DYOR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DYOR endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.29% over 24 timer og +10.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DYOR (DYOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 227.31K$ 227.31K $ 227.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 303.06K$ 303.06K $ 303.06K Opplagsforsyning 75.01B 75.01B 75.01B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DYOR er $ 227.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DYOR er 75.01B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 303.06K.