Dagens Chengu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for CHENGU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHENGU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CHENGU

CHENGU Prisinformasjon

CHENGU Offisiell nettside

CHENGU tokenomics

CHENGU Prisprognose

Chengu Pris (CHENGU)

1 CHENGU til USD livepris:

$0.00039201
$0.00039201$0.00039201
+0.10%1D
Chengu (CHENGU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:00:28 (UTC+8)

Chengu (CHENGU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00300819
$ 0.00300819$ 0.00300819

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+0.16%

-22.36%

-22.36%

Chengu (CHENGU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHENGU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHENGU er $ 0.00300819, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHENGU endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -22.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chengu (CHENGU) Markedsinformasjon

$ 388.64K
$ 388.64K$ 388.64K

--
----

$ 388.64K
$ 388.64K$ 388.64K

991.22M
991.22M 991.22M

991,215,838.740657
991,215,838.740657 991,215,838.740657

Nåværende markedsverdi på Chengu er $ 388.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHENGU er 991.22M, med en total tilgang på 991215838.740657. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 388.64K.

Chengu (CHENGU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chengu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chengu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chengu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chengu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.16%
30 dager$ 0-38.50%
60 dager$ 0-55.10%
90 dager$ 0--

Hva er Chengu (CHENGU)

Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.

Chengu (CHENGU) Ressurs

Chengu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chengu (CHENGU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chengu (CHENGU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chengu.

Chengu (CHENGU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chengu (CHENGU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHENGU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chengu (CHENGU)

Hvor mye er Chengu (CHENGU) verdt i dag?
Live CHENGU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHENGU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHENGU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chengu?
Markedsverdien for CHENGU er $ 388.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHENGU?
Den sirkulerende forsyningen av CHENGU er 991.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHENGU ?
CHENGU oppnådde en ATH-pris på 0.00300819 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHENGU?
CHENGU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CHENGU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHENGU er -- USD.
Vil CHENGU gå høyere i år?
CHENGU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHENGU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:00:28 (UTC+8)

Chengu (CHENGU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

