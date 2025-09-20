ChainBounty (BOUNTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0420474 $ 0.0420474 $ 0.0420474 24 timer lav $ 0.04284338 $ 0.04284338 $ 0.04284338 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0420474$ 0.0420474 $ 0.0420474 24 timer høy $ 0.04284338$ 0.04284338 $ 0.04284338 All Time High $ 0.414779$ 0.414779 $ 0.414779 Laveste pris $ 0.0071109$ 0.0071109 $ 0.0071109 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) +0.07% Prisendring (7D) +0.57% Prisendring (7D) +0.57%

ChainBounty (BOUNTY) sanntidsprisen er $0.04243668. I løpet av de siste 24 timene har BOUNTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0420474 og et toppnivå på $ 0.04284338, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOUNTY er $ 0.414779, mens den rekordlave prisen er $ 0.0071109.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOUNTY endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +0.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ChainBounty (BOUNTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.47M$ 21.47M $ 21.47M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.47M$ 21.47M $ 21.47M Opplagsforsyning 505.83M 505.83M 505.83M Total forsyning 505,833,333.0 505,833,333.0 505,833,333.0

Nåværende markedsverdi på ChainBounty er $ 21.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOUNTY er 505.83M, med en total tilgang på 505833333.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.47M.