$0.04243668
ChainBounty (BOUNTY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:58:14 (UTC+8)

ChainBounty (BOUNTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0420474
24 timer lav
$ 0.04284338
24 timer høy

$ 0.0420474
$ 0.04284338
$ 0.414779
$ 0.0071109
-0.45%

+0.07%

+0.57%

+0.57%

ChainBounty (BOUNTY) sanntidsprisen er $0.04243668. I løpet av de siste 24 timene har BOUNTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0420474 og et toppnivå på $ 0.04284338, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOUNTY er $ 0.414779, mens den rekordlave prisen er $ 0.0071109.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOUNTY endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +0.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ChainBounty (BOUNTY) Markedsinformasjon

$ 21.47M
--
$ 21.47M
505.83M
505,833,333.0
Nåværende markedsverdi på ChainBounty er $ 21.47M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOUNTY er 505.83M, med en total tilgang på 505833333.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.47M.

ChainBounty (BOUNTY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ChainBounty til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ChainBounty til USD ble $ -0.0004509066.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ChainBounty til USD ble $ -0.0072924209.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ChainBounty til USD ble $ +0.00081789902563526.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.07%
30 dager$ -0.0004509066-1.06%
60 dager$ -0.0072924209-17.18%
90 dager$ +0.00081789902563526+1.97%

Hva er ChainBounty (BOUNTY)

Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ChainBounty (BOUNTY) Ressurs

Offisiell nettside

ChainBounty Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ChainBounty (BOUNTY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ChainBounty (BOUNTY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ChainBounty.

Sjekk ChainBountyprisprognosen nå!

BOUNTY til lokale valutaer

ChainBounty (BOUNTY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ChainBounty (BOUNTY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOUNTY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ChainBounty (BOUNTY)

Hvor mye er ChainBounty (BOUNTY) verdt i dag?
Live BOUNTY prisen i USD er 0.04243668 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOUNTY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOUNTY til USD er $ 0.04243668. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ChainBounty?
Markedsverdien for BOUNTY er $ 21.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOUNTY?
Den sirkulerende forsyningen av BOUNTY er 505.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOUNTY ?
BOUNTY oppnådde en ATH-pris på 0.414779 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOUNTY?
BOUNTY så en ATL-pris på 0.0071109 USD.
Hva er handelsvolumet til BOUNTY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOUNTY er -- USD.
Vil BOUNTY gå høyere i år?
BOUNTY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOUNTY prisprognosen for en mer grundig analyse.
ChainBounty (BOUNTY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.