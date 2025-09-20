Dagens c0x livepris er 0.00539973 USD. Spor prisoppdateringer for CZRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CZRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens c0x livepris er 0.00539973 USD. Spor prisoppdateringer for CZRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CZRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CZRX

CZRX Prisinformasjon

CZRX Offisiell nettside

CZRX tokenomics

CZRX Prisprognose

c0x Logo

c0x Pris (CZRX)

Ikke oppført

1 CZRX til USD livepris:

$0.00539197
$0.00539197$0.00539197
-2.70%1D
USD
c0x (CZRX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:41:19 (UTC+8)

c0x (CZRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00533364
24 timer lav
$ 0.00554825
24 timer høy

$ 0.00533364
$ 0.00554825
$ 0.282705
$ 0.00256919
+0.11%

-2.79%

-7.23%

-7.23%

c0x (CZRX) sanntidsprisen er $0.00539973. I løpet av de siste 24 timene har CZRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00533364 og et toppnivå på $ 0.00554825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CZRX er $ 0.282705, mens den rekordlave prisen er $ 0.00256919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CZRX endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -7.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

c0x (CZRX) Markedsinformasjon

$ 744.69K
--
$ 744.69K
138.11M
138,111,789.693986
Nåværende markedsverdi på c0x er $ 744.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CZRX er 138.11M, med en total tilgang på 138111789.693986. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 744.69K.

c0x (CZRX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på c0x til USD ble $ -0.000154950005587774.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på c0x til USD ble $ +0.0002434128.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på c0x til USD ble $ -0.0006026341.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på c0x til USD ble $ +0.001139445503525026.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000154950005587774-2.79%
30 dager$ +0.0002434128+4.51%
60 dager$ -0.0006026341-11.16%
90 dager$ +0.001139445503525026+26.75%

Hva er c0x (CZRX)

Compound protocol balance token

c0x (CZRX) Ressurs

Offisiell nettside

c0x Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil c0x (CZRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine c0x (CZRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for c0x.

Sjekk c0xprisprognosen nå!

CZRX til lokale valutaer

c0x (CZRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak c0x (CZRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CZRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om c0x (CZRX)

Hvor mye er c0x (CZRX) verdt i dag?
Live CZRX prisen i USD er 0.00539973 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CZRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CZRX til USD er $ 0.00539973. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for c0x?
Markedsverdien for CZRX er $ 744.69K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CZRX?
Den sirkulerende forsyningen av CZRX er 138.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCZRX ?
CZRX oppnådde en ATH-pris på 0.282705 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CZRX?
CZRX så en ATL-pris på 0.00256919 USD.
Hva er handelsvolumet til CZRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CZRX er -- USD.
Vil CZRX gå høyere i år?
CZRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CZRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:41:19 (UTC+8)

