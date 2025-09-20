c0x (CZRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00533364 $ 0.00533364 $ 0.00533364 24 timer lav $ 0.00554825 $ 0.00554825 $ 0.00554825 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00533364$ 0.00533364 $ 0.00533364 24 timer høy $ 0.00554825$ 0.00554825 $ 0.00554825 All Time High $ 0.282705$ 0.282705 $ 0.282705 Laveste pris $ 0.00256919$ 0.00256919 $ 0.00256919 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -2.79% Prisendring (7D) -7.23% Prisendring (7D) -7.23%

c0x (CZRX) sanntidsprisen er $0.00539973. I løpet av de siste 24 timene har CZRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00533364 og et toppnivå på $ 0.00554825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CZRX er $ 0.282705, mens den rekordlave prisen er $ 0.00256919.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CZRX endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -7.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

c0x (CZRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 744.69K$ 744.69K $ 744.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 744.69K$ 744.69K $ 744.69K Opplagsforsyning 138.11M 138.11M 138.11M Total forsyning 138,111,789.693986 138,111,789.693986 138,111,789.693986

Nåværende markedsverdi på c0x er $ 744.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CZRX er 138.11M, med en total tilgang på 138111789.693986. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 744.69K.