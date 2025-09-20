BSClaunch (BSL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +8.99% Prisendring (7D) +8.99%

BSClaunch (BSL) sanntidsprisen er $0.00119923. I løpet av de siste 24 timene har BSL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSL er $ 1.023, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BSClaunch (BSL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 119.92K$ 119.92K $ 119.92K Opplagsforsyning 6.40M 6.40M 6.40M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BSClaunch er $ 7.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSL er 6.40M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 119.92K.