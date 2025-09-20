Bitcoin Cat (SASHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00141447$ 0.00141447 $ 0.00141447 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) -2.77% Prisendring (7D) -2.61% Prisendring (7D) -2.61%

Bitcoin Cat (SASHA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SASHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SASHA er $ 0.00141447, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SASHA endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -2.77% over 24 timer og -2.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Cat (SASHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.23K$ 58.23K $ 58.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.23K$ 58.23K $ 58.23K Opplagsforsyning 999.03M 999.03M 999.03M Total forsyning 999,032,418.132564 999,032,418.132564 999,032,418.132564

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Cat er $ 58.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SASHA er 999.03M, med en total tilgang på 999032418.132564. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.23K.