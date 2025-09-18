Dagens WadzCoin Token livepris er 0.0013479 USD. Spor prisoppdateringer for WCO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WCO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WadzCoin Token livepris er 0.0013479 USD. Spor prisoppdateringer for WCO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WCO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WadzCoin Token Logo

WadzCoin Token Pris(WCO)

1 WCO til USD livepris:

$0.0013479
-5.01%1D
USD
WadzCoin Token (WCO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:38:34 (UTC+8)

WadzCoin Token (WCO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001282
24 timer lav
$ 0.0016463
24 timer høy

$ 0.001282
$ 0.0016463
--
--
-2.18%

-5.01%

-26.52%

-26.52%

WadzCoin Token (WCO) sanntidsprisen er $ 0.0013479. I løpet av de siste 24 timene har WCO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001282 og et toppnivå på $ 0.0016463, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCO er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCO endret seg med -2.18% i løpet av den siste timen, -5.01% over 24 timer og -26.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WadzCoin Token (WCO) Markedsinformasjon

$ 4.04M
$ 101.20K
$ 13.48M
3.00B
10,000,000,000
NONE

Nåværende markedsverdi på WadzCoin Token er $ 4.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.20K. Den sirkulerende forsyningen på WCO er 3.00B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.48M.

WadzCoin Token (WCO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WadzCoin Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000071091-5.01%
30 dager$ +0.0011145+477.50%
60 dager$ +0.0009036+203.37%
90 dager$ +0.0008936+196.69%
WadzCoin Token Prisendring i dag

I dag registrerte WCO en endring på $ -0.000071091 (-5.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WadzCoin Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0011145 (+477.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WadzCoin Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WCO en endring på $ +0.0009036 (+203.37%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WadzCoin Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0008936+196.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for WadzCoin Token (WCO)?

Sjekk ut WadzCoin Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er WadzCoin Token (WCO)

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

WadzCoin Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WadzCoin Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WCO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om WadzCoin Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WadzCoin Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WadzCoin Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WadzCoin Token (WCO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WadzCoin Token (WCO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WadzCoin Token.

Sjekk WadzCoin Tokenprisprognosen nå!

WadzCoin Token (WCO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WadzCoin Token (WCO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WCO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WadzCoin Token (WCO)

Leter du etter hvordan du kjøperWadzCoin Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WadzCoin Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WCO til lokale valutaer

1 WadzCoin Token(WCO) til VND
35.4699885
1 WadzCoin Token(WCO) til AUD
A$0.002035329
1 WadzCoin Token(WCO) til GBP
0.000997446
1 WadzCoin Token(WCO) til EUR
0.001145715
1 WadzCoin Token(WCO) til USD
$0.0013479
1 WadzCoin Token(WCO) til MYR
RM0.00566118
1 WadzCoin Token(WCO) til TRY
0.055776102
1 WadzCoin Token(WCO) til JPY
¥0.1981413
1 WadzCoin Token(WCO) til ARS
ARS$1.988044668
1 WadzCoin Token(WCO) til RUB
0.11254965
1 WadzCoin Token(WCO) til INR
0.118723032
1 WadzCoin Token(WCO) til IDR
Rp22.464991014
1 WadzCoin Token(WCO) til KRW
1.882531056
1 WadzCoin Token(WCO) til PHP
0.076870737
1 WadzCoin Token(WCO) til EGP
￡E.0.064914864
1 WadzCoin Token(WCO) til BRL
R$0.007157349
1 WadzCoin Token(WCO) til CAD
C$0.001846623
1 WadzCoin Token(WCO) til BDT
0.164093346
1 WadzCoin Token(WCO) til NGN
2.014787004
1 WadzCoin Token(WCO) til COP
$5.265234375
1 WadzCoin Token(WCO) til ZAR
R.0.023345628
1 WadzCoin Token(WCO) til UAH
0.055695228
1 WadzCoin Token(WCO) til TZS
T.Sh.3.336375996
1 WadzCoin Token(WCO) til VES
Bs0.2197077
1 WadzCoin Token(WCO) til CLP
$1.2872445
1 WadzCoin Token(WCO) til PKR
Rs0.382587936
1 WadzCoin Token(WCO) til KZT
0.729766539
1 WadzCoin Token(WCO) til THB
฿0.04286322
1 WadzCoin Token(WCO) til TWD
NT$0.040747017
1 WadzCoin Token(WCO) til AED
د.إ0.004946793
1 WadzCoin Token(WCO) til CHF
Fr0.001064841
1 WadzCoin Token(WCO) til HKD
HK$0.010473183
1 WadzCoin Token(WCO) til AMD
֏0.51584133
1 WadzCoin Token(WCO) til MAD
.د.م0.012158058
1 WadzCoin Token(WCO) til MXN
$0.024787881
1 WadzCoin Token(WCO) til SAR
ريال0.005054625
1 WadzCoin Token(WCO) til ETB
Br0.193518003
1 WadzCoin Token(WCO) til KES
KSh0.174121722
1 WadzCoin Token(WCO) til JOD
د.أ0.0009556611
1 WadzCoin Token(WCO) til PLN
0.004879398
1 WadzCoin Token(WCO) til RON
лв0.005809449
1 WadzCoin Token(WCO) til SEK
kr0.012683739
1 WadzCoin Token(WCO) til BGN
лв0.002237514
1 WadzCoin Token(WCO) til HUF
Ft0.447799338
1 WadzCoin Token(WCO) til CZK
0.027874572
1 WadzCoin Token(WCO) til KWD
د.ك0.0004111095
1 WadzCoin Token(WCO) til ILS
0.004488507
1 WadzCoin Token(WCO) til BOB
Bs0.009313989
1 WadzCoin Token(WCO) til AZN
0.00229143
1 WadzCoin Token(WCO) til TJS
SM0.012616344
1 WadzCoin Token(WCO) til GEL
0.00363933
1 WadzCoin Token(WCO) til AOA
Kz1.228705203
1 WadzCoin Token(WCO) til BHD
.د.ب0.0005081583
1 WadzCoin Token(WCO) til BMD
$0.0013479
1 WadzCoin Token(WCO) til DKK
kr0.008559165
1 WadzCoin Token(WCO) til HNL
L0.035328459
1 WadzCoin Token(WCO) til MUR
0.061113786
1 WadzCoin Token(WCO) til NAD
$0.023386065
1 WadzCoin Token(WCO) til NOK
kr0.013398126
1 WadzCoin Token(WCO) til NZD
$0.00229143
1 WadzCoin Token(WCO) til PAB
B/.0.0013479
1 WadzCoin Token(WCO) til PGK
K0.005634222
1 WadzCoin Token(WCO) til QAR
ر.ق0.004892877
1 WadzCoin Token(WCO) til RSD
дин.0.134426067
1 WadzCoin Token(WCO) til UZS
soʻm16.640728593
1 WadzCoin Token(WCO) til ALL
L0.111147834
1 WadzCoin Token(WCO) til ANG
ƒ0.002412741
1 WadzCoin Token(WCO) til AWG
ƒ0.00242622
1 WadzCoin Token(WCO) til BBD
$0.0026958
1 WadzCoin Token(WCO) til BAM
KM0.002237514
1 WadzCoin Token(WCO) til BIF
Fr4.0234815
1 WadzCoin Token(WCO) til BND
$0.001725312
1 WadzCoin Token(WCO) til BSD
$0.0013479
1 WadzCoin Token(WCO) til JMD
$0.216216639
1 WadzCoin Token(WCO) til KHR
5.413247274
1 WadzCoin Token(WCO) til KMF
Fr0.5634222
1 WadzCoin Token(WCO) til LAK
29.302173327
1 WadzCoin Token(WCO) til LKR
Rs0.407712792
1 WadzCoin Token(WCO) til MDL
L0.02224035
1 WadzCoin Token(WCO) til MGA
Ar5.964147483
1 WadzCoin Token(WCO) til MOP
P0.010796679
1 WadzCoin Token(WCO) til MVR
0.02062287
1 WadzCoin Token(WCO) til MWK
MK2.340102669
1 WadzCoin Token(WCO) til MZN
MT0.08613081
1 WadzCoin Token(WCO) til NPR
Rs0.189946068
1 WadzCoin Token(WCO) til PYG
9.6267018
1 WadzCoin Token(WCO) til RWF
Fr1.9531071
1 WadzCoin Token(WCO) til SBD
$0.01105278
1 WadzCoin Token(WCO) til SCR
0.019315407
1 WadzCoin Token(WCO) til SRD
$0.051341511
1 WadzCoin Token(WCO) til SVC
$0.011794125
1 WadzCoin Token(WCO) til SZL
L0.023386065
1 WadzCoin Token(WCO) til TMT
m0.00471765
1 WadzCoin Token(WCO) til TND
د.ت0.003922389
1 WadzCoin Token(WCO) til TTD
$0.009125283
1 WadzCoin Token(WCO) til UGX
Sh4.7284332
1 WadzCoin Token(WCO) til XAF
Fr0.7521282
1 WadzCoin Token(WCO) til XCD
$0.00363933
1 WadzCoin Token(WCO) til XOF
Fr0.7521282
1 WadzCoin Token(WCO) til XPF
Fr0.1361379
1 WadzCoin Token(WCO) til BWP
P0.017954028
1 WadzCoin Token(WCO) til BZD
$0.002709279
1 WadzCoin Token(WCO) til CVE
$0.126406062
1 WadzCoin Token(WCO) til DJF
Fr0.2385783
1 WadzCoin Token(WCO) til DOP
$0.083596758
1 WadzCoin Token(WCO) til DZD
د.ج0.174633924
1 WadzCoin Token(WCO) til FJD
$0.003032775
1 WadzCoin Token(WCO) til GNF
Fr11.7199905
1 WadzCoin Token(WCO) til GTQ
Q0.010324914
1 WadzCoin Token(WCO) til GYD
$0.282101991
1 WadzCoin Token(WCO) til ISK
kr0.1630959

WadzCoin Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WadzCoin Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WadzCoin Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WadzCoin Token

Hvor mye er WadzCoin Token (WCO) verdt i dag?
Live WCO prisen i USD er 0.0013479 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WCO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WCO til USD er $ 0.0013479. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WadzCoin Token?
Markedsverdien for WCO er $ 4.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WCO?
Den sirkulerende forsyningen av WCO er 3.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWCO ?
WCO oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WCO?
WCO så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til WCO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WCO er $ 101.20K USD.
Vil WCO gå høyere i år?
WCO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WCO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:38:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1 WCO = 0.0013479 USD

Handle WCO

WCOUSDT
$0.0013479
$0.0013479$0.0013479
-5.01%

