Dagens Itheum livepris er 0.001044 USD. Spor prisoppdateringer for ITHEUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ITHEUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Itheum Logo

Itheum Pris(ITHEUM)

1 ITHEUM til USD livepris:

$0.001044
$0.001044$0.001044
0.00%1D
USD
Itheum (ITHEUM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:42:05 (UTC+8)

Itheum (ITHEUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001044
$ 0.001044$ 0.001044
24 timer lav
$ 0.001044
$ 0.001044$ 0.001044
24 timer høy

$ 0.001044
$ 0.001044$ 0.001044

$ 0.001044
$ 0.001044$ 0.001044

$ 0.7435877424449285
$ 0.7435877424449285$ 0.7435877424449285

$ 0.000836919399514103
$ 0.000836919399514103$ 0.000836919399514103

0.00%

0.00%

+1.85%

+1.85%

Itheum (ITHEUM) sanntidsprisen er $ 0.001044. I løpet av de siste 24 timene har ITHEUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001044 og et toppnivå på $ 0.001044, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITHEUM er $ 0.7435877424449285, mens den rekordlave prisen er $ 0.000836919399514103.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITHEUM endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Itheum (ITHEUM) Markedsinformasjon

No.2512

$ 507.84K
$ 507.84K$ 507.84K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

486.44M
486.44M 486.44M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

48.64%

EGLD

Nåværende markedsverdi på Itheum er $ 507.84K, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Den sirkulerende forsyningen på ITHEUM er 486.44M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.04M.

Itheum (ITHEUM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Itheum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000052-4.75%
60 dager$ -0.000156-13.00%
90 dager$ +0.000054+5.45%
Itheum Prisendring i dag

I dag registrerte ITHEUM en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Itheum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000052 (-4.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Itheum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ITHEUM en endring på $ -0.000156 (-13.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Itheum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000054+5.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Itheum (ITHEUM)?

Sjekk ut Itheum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Itheum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Itheum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ITHEUM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Itheum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Itheum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Itheum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Itheum (ITHEUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Itheum (ITHEUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Itheum.

Sjekk Itheumprisprognosen nå!

Itheum (ITHEUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Itheum (ITHEUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ITHEUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Itheum (ITHEUM)

Leter du etter hvordan du kjøperItheum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Itheum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ITHEUM til lokale valutaer

Itheum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Itheum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Itheum nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Itheum

Hvor mye er Itheum (ITHEUM) verdt i dag?
Live ITHEUM prisen i USD er 0.001044 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ITHEUM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ITHEUM til USD er $ 0.001044. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Itheum?
Markedsverdien for ITHEUM er $ 507.84K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ITHEUM?
Den sirkulerende forsyningen av ITHEUM er 486.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forITHEUM ?
ITHEUM oppnådde en ATH-pris på 0.7435877424449285 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ITHEUM?
ITHEUM så en ATL-pris på 0.000836919399514103 USD.
Hva er handelsvolumet til ITHEUM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ITHEUM er $ 0.00 USD.
Vil ITHEUM gå høyere i år?
ITHEUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ITHEUM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:42:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

