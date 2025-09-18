Hva er Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Itheum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Itheum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ITHEUM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Itheum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Itheum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Itheum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Itheum (ITHEUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Itheum (ITHEUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Itheum.

Sjekk Itheumprisprognosen nå!

Itheum (ITHEUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Itheum (ITHEUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ITHEUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Itheum (ITHEUM)

Leter du etter hvordan du kjøperItheum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Itheum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ITHEUM til lokale valutaer

Prøv konverting

Itheum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Itheum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Itheum Hvor mye er Itheum (ITHEUM) verdt i dag? Live ITHEUM prisen i USD er 0.001044 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ITHEUM-til-USD-pris? $ 0.001044 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ITHEUM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Itheum? Markedsverdien for ITHEUM er $ 507.84K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ITHEUM? Den sirkulerende forsyningen av ITHEUM er 486.44M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forITHEUM ? ITHEUM oppnådde en ATH-pris på 0.7435877424449285 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ITHEUM? ITHEUM så en ATL-pris på 0.000836919399514103 USD . Hva er handelsvolumet til ITHEUM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ITHEUM er $ 0.00 USD . Vil ITHEUM gå høyere i år? ITHEUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ITHEUM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Itheum (ITHEUM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?