Dagens First Digital USD livepris er 0.9977 USD. Spor prisoppdateringer for FDUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FDUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

First Digital USD Logo

First Digital USD Pris(FDUSD)

1 FDUSD til USD livepris:

$0.9976
-0.02%1D
USD
First Digital USD (FDUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:06:11 (UTC+8)

First Digital USD (FDUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9915
24 timer lav
$ 0.998
24 timer høy

$ 0.9915
$ 0.998
$ 1.0595932045403598
$ 0.8811103424050479
+0.02%

-0.02%

-0.04%

-0.04%

First Digital USD (FDUSD) sanntidsprisen er $ 0.9977. I løpet av de siste 24 timene har FDUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9915 og et toppnivå på $ 0.998, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FDUSD er $ 1.0595932045403598, mens den rekordlave prisen er $ 0.8811103424050479.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FDUSD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

First Digital USD (FDUSD) Markedsinformasjon

No.77

$ 1.16B
$ 26.27M
$ 1.16B
1.16B
1,157,891,353.782785
0.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på First Digital USD er $ 1.16B, med et 24-timers handelsvolum på $ 26.27M. Den sirkulerende forsyningen på FDUSD er 1.16B, med en total tilgang på 1157891353.782785. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16B.

First Digital USD (FDUSD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene First Digital USD for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002-0.02%
30 dager$ 00.00%
60 dager$ +0.0001+0.01%
90 dager$ +0.0001+0.01%
First Digital USD Prisendring i dag

I dag registrerte FDUSD en endring på $ -0.0002 (-0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

First Digital USD 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ 0 (0.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

First Digital USD 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FDUSD en endring på $ +0.0001 (+0.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

First Digital USD 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001+0.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for First Digital USD (FDUSD)?

Sjekk ut First Digital USD Prishistorikk-siden nå.

Hva er First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere First Digital USD investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FDUSD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om First Digital USD på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din First Digital USD kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

First Digital USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil First Digital USD (FDUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine First Digital USD (FDUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for First Digital USD.

Sjekk First Digital USDprisprognosen nå!

First Digital USD (FDUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak First Digital USD (FDUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FDUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe First Digital USD (FDUSD)

Leter du etter hvordan du kjøperFirst Digital USD? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe First Digital USD på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FDUSD til lokale valutaer

1 First Digital USD(FDUSD) til VND
26,254.4755
1 First Digital USD(FDUSD) til AUD
A$1.506527
1 First Digital USD(FDUSD) til GBP
0.738298
1 First Digital USD(FDUSD) til EUR
0.848045
1 First Digital USD(FDUSD) til USD
$0.9977
1 First Digital USD(FDUSD) til MYR
RM4.19034
1 First Digital USD(FDUSD) til TRY
41.254895
1 First Digital USD(FDUSD) til JPY
¥146.6619
1 First Digital USD(FDUSD) til ARS
ARS$1,471.527684
1 First Digital USD(FDUSD) til RUB
83.00864
1 First Digital USD(FDUSD) til INR
87.887393
1 First Digital USD(FDUSD) til IDR
Rp16,628.326682
1 First Digital USD(FDUSD) til KRW
1,393.427728
1 First Digital USD(FDUSD) til PHP
56.928762
1 First Digital USD(FDUSD) til EGP
￡E.48.049232
1 First Digital USD(FDUSD) til BRL
R$5.307764
1 First Digital USD(FDUSD) til CAD
C$1.366849
1 First Digital USD(FDUSD) til BDT
121.459998
1 First Digital USD(FDUSD) til NGN
1,491.322052
1 First Digital USD(FDUSD) til COP
$3,882.100585
1 First Digital USD(FDUSD) til ZAR
R.17.310095
1 First Digital USD(FDUSD) til UAH
41.224964
1 First Digital USD(FDUSD) til TZS
T.Sh.2,469.546948
1 First Digital USD(FDUSD) til VES
Bs162.6251
1 First Digital USD(FDUSD) til CLP
$952.8035
1 First Digital USD(FDUSD) til PKR
Rs283.187168
1 First Digital USD(FDUSD) til KZT
540.164757
1 First Digital USD(FDUSD) til THB
฿31.766768
1 First Digital USD(FDUSD) til TWD
NT$30.150494
1 First Digital USD(FDUSD) til AED
د.إ3.661559
1 First Digital USD(FDUSD) til CHF
Fr0.788183
1 First Digital USD(FDUSD) til HKD
HK$7.752129
1 First Digital USD(FDUSD) til AMD
֏381.81979
1 First Digital USD(FDUSD) til MAD
.د.م8.999254
1 First Digital USD(FDUSD) til MXN
$18.307795
1 First Digital USD(FDUSD) til SAR
ريال3.741375
1 First Digital USD(FDUSD) til ETB
Br143.239789
1 First Digital USD(FDUSD) til KES
KSh128.882886
1 First Digital USD(FDUSD) til JOD
د.أ0.7073693
1 First Digital USD(FDUSD) til PLN
3.611674
1 First Digital USD(FDUSD) til RON
лв4.300087
1 First Digital USD(FDUSD) til SEK
kr9.37838
1 First Digital USD(FDUSD) til BGN
лв1.656182
1 First Digital USD(FDUSD) til HUF
Ft331.565641
1 First Digital USD(FDUSD) til CZK
20.612482
1 First Digital USD(FDUSD) til KWD
د.ك0.3042985
1 First Digital USD(FDUSD) til ILS
3.322341
1 First Digital USD(FDUSD) til BOB
Bs6.894107
1 First Digital USD(FDUSD) til AZN
1.69609
1 First Digital USD(FDUSD) til TJS
SM9.338472
1 First Digital USD(FDUSD) til GEL
2.69379
1 First Digital USD(FDUSD) til AOA
Kz909.473389
1 First Digital USD(FDUSD) til BHD
.د.ب0.3761329
1 First Digital USD(FDUSD) til BMD
$0.9977
1 First Digital USD(FDUSD) til DKK
kr6.325418
1 First Digital USD(FDUSD) til HNL
L26.149717
1 First Digital USD(FDUSD) til MUR
45.235718
1 First Digital USD(FDUSD) til NAD
$17.310095
1 First Digital USD(FDUSD) til NOK
kr9.907161
1 First Digital USD(FDUSD) til NZD
$1.69609
1 First Digital USD(FDUSD) til PAB
B/.0.9977
1 First Digital USD(FDUSD) til PGK
K4.170386
1 First Digital USD(FDUSD) til QAR
ر.ق3.621651
1 First Digital USD(FDUSD) til RSD
дин.99.430782
1 First Digital USD(FDUSD) til UZS
soʻm12,317.274959
1 First Digital USD(FDUSD) til ALL
L82.270342
1 First Digital USD(FDUSD) til ANG
ƒ1.785883
1 First Digital USD(FDUSD) til AWG
ƒ1.79586
1 First Digital USD(FDUSD) til BBD
$1.9954
1 First Digital USD(FDUSD) til BAM
KM1.656182
1 First Digital USD(FDUSD) til BIF
Fr2,978.1345
1 First Digital USD(FDUSD) til BND
$1.277056
1 First Digital USD(FDUSD) til BSD
$0.9977
1 First Digital USD(FDUSD) til JMD
$160.041057
1 First Digital USD(FDUSD) til KHR
4,006.823062
1 First Digital USD(FDUSD) til KMF
Fr417.0386
1 First Digital USD(FDUSD) til LAK
21,689.130001
1 First Digital USD(FDUSD) til LKR
Rs301.784296
1 First Digital USD(FDUSD) til MDL
L16.46205
1 First Digital USD(FDUSD) til MGA
Ar4,414.593029
1 First Digital USD(FDUSD) til MOP
P7.991577
1 First Digital USD(FDUSD) til MVR
15.26481
1 First Digital USD(FDUSD) til MWK
MK1,732.116947
1 First Digital USD(FDUSD) til MZN
MT63.75303
1 First Digital USD(FDUSD) til NPR
Rs140.595884
1 First Digital USD(FDUSD) til PYG
7,125.5734
1 First Digital USD(FDUSD) til RWF
Fr1,445.6673
1 First Digital USD(FDUSD) til SBD
$8.18114
1 First Digital USD(FDUSD) til SCR
15.184994
1 First Digital USD(FDUSD) til SRD
$38.002393
1 First Digital USD(FDUSD) til SVC
$8.729875
1 First Digital USD(FDUSD) til SZL
L17.310095
1 First Digital USD(FDUSD) til TMT
m3.49195
1 First Digital USD(FDUSD) til TND
د.ت2.903307
1 First Digital USD(FDUSD) til TTD
$6.754429
1 First Digital USD(FDUSD) til UGX
Sh3,499.9316
1 First Digital USD(FDUSD) til XAF
Fr556.7166
1 First Digital USD(FDUSD) til XCD
$2.69379
1 First Digital USD(FDUSD) til XOF
Fr556.7166
1 First Digital USD(FDUSD) til XPF
Fr100.7677
1 First Digital USD(FDUSD) til BWP
P13.289364
1 First Digital USD(FDUSD) til BZD
$2.005377
1 First Digital USD(FDUSD) til CVE
$93.564306
1 First Digital USD(FDUSD) til DJF
Fr177.5906
1 First Digital USD(FDUSD) til DOP
$61.877354
1 First Digital USD(FDUSD) til DZD
د.ج129.232081
1 First Digital USD(FDUSD) til FJD
$2.244825
1 First Digital USD(FDUSD) til GNF
Fr8,675.0015
1 First Digital USD(FDUSD) til GTQ
Q7.642382
1 First Digital USD(FDUSD) til GYD
$208.808633
1 First Digital USD(FDUSD) til ISK
kr120.7217

First Digital USD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av First Digital USD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell First Digital USD nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om First Digital USD

Hvor mye er First Digital USD (FDUSD) verdt i dag?
Live FDUSD prisen i USD er 0.9977 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FDUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FDUSD til USD er $ 0.9977. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for First Digital USD?
Markedsverdien for FDUSD er $ 1.16B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FDUSD?
Den sirkulerende forsyningen av FDUSD er 1.16B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFDUSD ?
FDUSD oppnådde en ATH-pris på 1.0595932045403598 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FDUSD?
FDUSD så en ATL-pris på 0.8811103424050479 USD.
Hva er handelsvolumet til FDUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FDUSD er $ 26.27M USD.
Vil FDUSD gå høyere i år?
FDUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FDUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

