Hva er First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD (FDUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak First Digital USD (FDUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FDUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

First Digital USD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av First Digital USD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om First Digital USD Hvor mye er First Digital USD (FDUSD) verdt i dag? Live FDUSD prisen i USD er 0.9977 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FDUSD-til-USD-pris? $ 0.9977 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FDUSD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for First Digital USD? Markedsverdien for FDUSD er $ 1.16B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FDUSD? Den sirkulerende forsyningen av FDUSD er 1.16B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFDUSD ? FDUSD oppnådde en ATH-pris på 1.0595932045403598 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FDUSD? FDUSD så en ATL-pris på 0.8811103424050479 USD . Hva er handelsvolumet til FDUSD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FDUSD er $ 26.27M USD . Vil FDUSD gå høyere i år? FDUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FDUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.

