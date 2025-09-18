Hva er BlackFort (BXN)

BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

BlackFort er tilgjengelig på MEXC



Folk spør også: Andre spørsmål om BlackFort Hvor mye er BlackFort (BXN) verdt i dag? Live BXN prisen i USD er 0.0013 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BXN-til-USD-pris? $ 0.0013 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BXN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BlackFort? Markedsverdien for BXN er $ 5.84M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BXN? Den sirkulerende forsyningen av BXN er 4.49B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBXN ? BXN oppnådde en ATH-pris på 0.016693500834807095 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BXN? BXN så en ATL-pris på 0.00106927774927751 USD . Hva er handelsvolumet til BXN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BXN er $ 121.82K USD . Vil BXN gå høyere i år? BXN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BXN prisprognosen for en mer grundig analyse.

BlackFort (BXN) Viktige bransjeoppdateringer

