Bucky pris i dag

Sanntids Bucky (BUCKY) pris i dag er $ 0.005746, med en 6.34% endring de siste 24 timene. Nåværende BUCKY til USD konverteringssats er $ 0.005746 per BUCKY.

Bucky rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BUCKY. I løpet av de siste 24 timene BUCKY har den blitt handlet mellom $ 0.005327(laveste) og $ 0.006222 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BUCKY beveget seg +2.86% i løpet av den siste timen og +29.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.29K.

Bucky (BUCKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 56.29K$ 56.29K $ 56.29K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

